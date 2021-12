hat angekündigt, sich von ihrem Privatkundengeschäft in Frankreich zu trennen. Der Konzern hatte im Juni angekündigt, strategische Optionen für das Geschäft auszuloten. Die ING Groep NV teilte mit, sie wolle sich auf ihr Unternehmensportfolio konzentrieren. Von der Schließung seien 460 Mitarbeiter betroffen.

INSTABOX

Der schwedische Paketdienst Instabox will im kommenden Jahr in Deutschland starten. "Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa, es ist auch ein sehr wettbewerbsstarker Markt. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Verbraucher in Deutschland unseren Service schätzen werden", sagte Firmengründer und -chef Alexis Priftis der Wirtschaftswoche. Das Unternehmen wird zum Beispiel Pakete des Modehändlers H&M ausliefern.

MCDONALDS'S

verkauft ein erst vor drei Jahren gekauftes Start-up an den Kreditkartenkonzern Mastercard. Wie die Schnellrestaurantkette mitteilte, soll die Dynamic Yield Ltd durch die Übernahme beschleunigt wachsen. McDonald's wolle weiter mit Dynamic Yield und Mastercard zusammenarbeiten, um die Technologie des Unternehmens auf weitere Märkte zu bringen.

MICROSOFT / NUANCE

Die Europäische Kommission hat dem US-Softwarekonzern Microsoft die Übernahme des KI-Spezialisten Nuance Communications ohne Auflagen erlaubt. Die Transaktion werde den Wettbewerb nicht erheblich einschränken, begründete die Brüsseler Behörde ihre Entscheidung.

TOTALENERGIES

hat eine Vereinbarung mit dem Oman zur Förderung von Erdgas abgeschlossen. Das französische Energieunternehmen werde laut Mitteilung eine Gesellschaft namens Marsa LNG gründen, an der es 80 Prozent halten werde. Die Oman National Oil Company (OQ) werde die restlichen 20 Prozent halten.

BOEING / UPS

United Parcel Service (UPS) hat bei Boeing 19 Großraum-Frachtflugzeuge bestellt. Die Maschinen sollen laut Mitteilung zwischen 2023 und 2025 ausgeliefert werden. UPS betreibt die Frachtversion der 767 seit 1995 und hat insgesamt 91 dieser Flugzeuge bestellt, so Boeing. Der Flugzeug-Hersteller erklärte, dass 2021 ein Rekordjahr für den Verkauf seiner Frachtflugzeuge gewesen sei.

