Das Oberlandesgericht München (OLG) geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt innerhalb der nächsten drei Monate Anklage gegen den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun erheben wird. Braun sitzt seit rund anderthalbjahren in Untersuchungshaft. Nach Prüfung der aktuellen Aktenlage beim Haftprüfungstermin am 13. Dezember habe der Senat des OLG den Verfahrenbeteiligten den Hinweis gegeben, dass eine Anklageerhebung bis zum nächsten Haftprüfungstermin im März möglich sei, sofern es keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Ereignisse gebe, sagte Gerichtssprecher Richter Florian Gliwitzky auf Nachfrage zu Dow Jones Newswires.

übernimmt die US-Freizeitschuhmarke Heydude für insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar. Wie die Crocs Inc. mitteilte, soll die Transaktion in bar und mit Aktien finanziert werden. Der US-Schuhhersteller wird 2,05 Milliarden Dollar in bar zahlen und etwa 450 Millionen Dollar in Crocs-Aktien, die an den Heydude-Gründer Alessandro Rosano ausgegeben werden.

Der US-Chiphersteller hat sich in China entschuldigt, nachdem ein Schreiben an seine Zulieferer in den sozialen Medien des Landes für heftige Empörung gesorgt hatte. In einem Brief vor einigen Tagen hatte Intel die Lieferanten dazu aufgefordert, keine Waren oder Dienstleistungen beziehungsweise Arbeitskräfte aus dem nordwestchinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Uiguren beziehen oder einzusetzen. Hintergrund ist der seit Jahren erhobene Vorwurf an die chinesische Führung, dass sie die muslimische Minderheit der Uiguren in dieser Region zur Zwangsarbeit heranziehen soll.

December 23, 2021 12:28 ET (17:28 GMT)