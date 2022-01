Wegen der Befürchtung von Wettbewerbseinschränkungen bei der Lieferung großer Flüssigerdgas-Tanker hat die EU-Kommission ihr Veto gegen die geplante Fusion zweier Schiffbau-Schwergewichte in Südkorea eingelegt. Wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte, untersagte die Kommission die Übernahme des Unternehmens Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering durch den Rivalen Hyundai Heavy Industries Holdings. Ein Zusammenschluss würde demnach dazu führen, dass das fusionierte Unternehmen fast zwei Drittel des weltweiten Marktes für Tanker für Flüssigerdgas (LNG) kontrolliert.

Delta verdient mehr als von Analysten erwartet

Die Delta Air Lines hat im vierten Quartal trotz der Auswirkungen der Omicron-Welle die Gewinnschätzungen übertroffen. Die Fluggesellschaft meldete für das Dezemberquartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,22 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 0,14 Dollar. Deltas bereinigter Gewinn vor Steuern in Höhe von 170 Millionen Dollar lag allerdings unter der eigenen Prognose von 200 Millionen Dollar, die im Dezember abgegeben wurde.

Musk sieht für Tesla-Start in Indien noch "viele Herausforderungen"

Der Markteinstieg des US-Elektroautobauers Tesla in Indien lässt vorerst weiter auf sich warten. Es gelte, noch "viele Herausforderungen" mit der indischen Regierung zu meistern, schrieb Tesla-Chef Elon Musk im Kurzbotschaftendienst Twitter. Weitere Angaben dazu machte er nicht. Allerdings hatte Musk im vergangenen Juli getwittert, dass Tesla zwar den Markteintritt in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Staat anpeile, in Indien die Importzölle aber "bei weitem die höchsten der Welt von allen großen Ländern" seien.

