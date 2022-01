Der Vermögensverwalter Blackrock hat seinen Gewinn im vierten Quartal gesteigert und Marktgewinne ließen das verwaltete Vermögen des Unternehmens auf über 10 Billionen US-Dollar steigen. Der Nettogewinn stieg um 6 Prozent auf 1,64 Milliarden Dollar oder 10,63 Dollar je Aktie, nach 1,55 Milliarden oder 10,02 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal. Die Einnahmen legten um 14 Prozent auf 5,11 Milliarden Dollar zu, wie die Blackrock Inc mitteilte. Die von S&P Global Market Intelligence befragten Analysten hatten hier mit 5,15 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

Citigroup verdient ein Viertel weniger - Erwartungen übertroffen

Die Citigroup hat im vierten Quartal bei leicht steigenden Einnahmen deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet, abgefedert wurde er zum Teil von einer geringeren Risikovorsorge.

Google setzt auf das Büro und kauft Standort in London für 1 Mrd USD

Der Suchmaschinenkonzern Google plant, 1 Milliarde US-Dollar für den Kauf Büroräumen im Zentrum Londons auszugeben, die das Unternehmen bereits nutzt. Google ist der Ansicht ist, dass Büroarbeit für den Tech-Giganten auch in Zukunft wichtig sein wird. Der Kauf des Standorts Central Saint Giles in der Nähe des Britischen Museums erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Tochter der Alphabet Inc einen separaten, riesigen neuen Hauptsitz in Großbritannien erreicht - und zwar nur etwa anderthalb Kilometer entfernt in der Nähe des Londoner Bahnhofs King's Cross.

Erstmals seit Jahrzehnten Streik bei Heineken in den Niederlanden

Beim Brauereikonzern Heineken in den Niederlanden sind erstmals seit Jahrzehnten Beschäftigte in den Streik getreten. In zwei Brauereien in den Städten Den Bosch und Zouterwoude legten am Freitag insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen Tag die Arbeit nieder, wie niederländische Medien berichteten. Heineken stoppte die Produktion in den beiden Brauereien.

