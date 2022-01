Deutlich höhere Kosten als im Vorjahr haben der US-Bank im vierten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Goldman verfehlte mit dem Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen stiegen dank des Booms bei Fusionen und Übernahmen sowie Börsengängen. Die Bank verdiente im Zeitraum von Oktober bis Dezember 3,94 Milliarden US-Dollar, 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie betrug 10,81 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 11,77 Dollar gerechnet.

Mit der Übernahme eines Schwergewichts aus der Videospiel-Branche vergrößert Microsoft sein bereits nicht kleines Geschäft in diesem Bereich. Der Softwareriese wird Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar in bar übernehmen, wie er jetzt mitteilte. Die Transaktion wäre, wenn sie gelingt, die größte in seiner Unternehmensgeschichte. Mit Activison erweitert Microsoft sein Geschäft mit der Spielkonsole Xbox sowie den Spielen wie Minecraft und Doom um einige der populärsten Angebote am Markt, darunter Call of Duty, World of Warcraft and Candy Crush.

