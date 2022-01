Im deutschen Werk von Tesla in Brandenburg soll es Ende Februar die ersten Betriebsratswahlen geben. Wie die IG Metall mitteilte, sollen die Wahlen am 28. Februar stattfinden. Aktuell gebe es an dem Standort eher höher qualifizierte Jobs. Erst nach und nach würden die Beschäftigten für die Fertigung rekrutiert, die am Ende die Mehrheit darstellen würden.

Der US-Versicherungskonzern hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Der Nettogewinn stieg dank höherer Prämien- und Investmenteinnahmen auf 1,33 Milliarden US-Dollar von 1,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sonderfaktoren ergab sich ein Ergebnis je Aktie von 5,20 Dollar nach 4,91 Dollar vor Jahresfrist.

