Der deutsche Arzneimittelhersteller Cheplapharm lässt sich mit seinem geplanten Gang an die Börse wegen der zurzeit ungünstigen Marktbedingungen mehr Zeit. Die Volatilität der Aktienmärkte sei in den vergangenen Wochen stark gestiegen, die hauptsächlich auf makroökonomische und politische Unsicherheiten zurückzuführen sei, teilte das Unternehmen mit Sitz in Greifswald mit.

Lanxess und Advent wollen für DSM-Kunststoffsparte bieten - Zeitung

Der Spezialchemiekonzern Lanxess arbeitet laut einem Zeitungsbericht zusammen mit dem Finanzinvestor Advent an einem Gebot für das Kunststoffgeschäft des niederländischen Wettbewerbers DSM. Das schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Die Sparte sei rund 3 Milliarden Euro wert.

Porsche SE erweitert Vorstand - Johannes Lattwein wird CFO

Die Porsche SE hat einen internen Kandidaten für die Neubesetzung des Finanzvorstandes gefunden. Wie die seit Ende 2021 im DAX gelistete Holding mitteilte, übernimmt Johannes Lattwein per Februar das Ressort Finanzen und IT. Der Manager ist seit 2002 bei der Porsche AG und anschließend bei der Porsche SE tätig. Aktuell verantwortet er als Generalbevollmächtigter die Hauptabteilungen Finanzen und Beteiligungsmanagement der Porsche SE.

Caterpillar übertrifft im 4. Quartal die Erwartungen

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im vierten Quartal mit seinem Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. In den drei wichtigsten Geschäftssegmenten lagen die Umsätze über den Prognosen. Dennoch gab die Aktie im vorbörslichen Handel 0,4 Prozent ab, da die Kostensteigerungen das Umsatzwachstum übertrafen.

Colgate-Palmolive leidet unter steigenden Kosten und Pandemie

Die Colgate-Palmolive Co hat einen Gewinnrückgang im vierten Quartal 2021 verzeichnet, da die Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach einigen Produkte weiter eingeschränkt hat und höhere Kosten die Margen beeinträchtigen. Der Konsumgüterhersteller meldete einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 148 Millionen Dollar für das vierte Quartal, verglichen mit 647 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Gewinn betrug 18 Cents pro Aktie, verglichen mit 75 Cents pro Aktie im Vorjahr.

Toyota 2021 erneut weltgrößter Autokonzern vor Volkswagen

Toyota hat im vergangenen Jahr seinen Titel als weltgrößter Autobauer vor Volkswagen verteidigt. Trotz Lieferengpässen und Chipmangels verkaufte der japanische Konzern 2021 fast 10,5 Millionen Fahrzeuge, wie Toyota mitteilte. Das waren einschließlich der verkauften Fahrzeuge bei den Tochtergesellschaften Daihatsu und Hino 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

