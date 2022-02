Der Baumaschinenhersteller hat im vergangenen Jahr seine Prognose übertroffen. Die Wacker Neuson Group konnte im vierten Quartal trotz schwieriger Rahmenbedingungen mehr Maschinen an Kunden ausliefern als sie angesichts der angespannten Lieferketten erwartet hatte. Zudem verbuchte das Unternehmen einen positiven Einzeleffekt aus dem vorfälligen Eingang von Forderungen, die zuvor wertberichtigt worden waren.

Die Gesundheitsbehörden in den USA stehen kurz davor, die Zulassung Dutzender Krebsmedikamente und anderer neuer, in China entwickelter Arzneimittel zu drosseln. Die Food and Drug Administration (FDA) hat Bedenken im Hinblick auf die Qualität der größtenteils in China durchgeführten klinischen Studien, und auch, ob die Ergebnisse auf Patienten in den USA übertragbar sind.

ruft 26.681 Fahrzeuge wegen eines Softwarefehlers zurück, der ein Ventil in der Wärmepumpe betrifft, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Der Elektroautohersteller werde das Problem mit einem sogenannten Over-the-Air-Update beheben, einer Softwareaktualisierung, die über eine Funkschnittstelle durchgeführt wird. Das dürfte für Tesla nicht sehr teuer werden.

Dem US-Elektroautobauer steht eine Klage einer kalifornischen Aufsichtsbehörde wegen Vorwürfen rassistischer Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz bevor. Der von Technologie-Pionier Elon Musk gegründete Konzern erklärte am Mittwoch, dass die Behörde für Fairness am Arbeitsplatz und Wohnungsmarkt (DFEH) eine Zivilklage einreichen will. Der Schritt folgt demnach nach dreijährigen Ermittlungen zu Vorkommnissen im Tesla-Werk in der kalifornischen Stadt Fremont zwischen 2015 und 2019.

February 09, 2022 12:26 ET (17:26 GMT)