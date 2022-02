Das Arbeitsgericht Braunschweig hat die Kündigung eines Bereichsleiters bei Volkswagen wegen des Dieselskandals für unwirksam erklärt. Das Verhalten des ehemaligen Managers stelle sich "nach der Würdigung aller Umstände und dem Ausgang der Beweisaufnahme nicht als Pflichtverletzung" dar, erklärte das Gericht. Der Mann hat nun Anspruch auf Zahlungen.

ADLER

Die Finanzaufsicht Bafin führt bei dem Immobilienkonzern ein sogenanntes Bilanzkontrollverfahren durch. Eine Sprecherin der Bafin bestätigte gegenüber Dow Jones Newswires eine Information des Handelsblatts, dass das Verfahren läuft. Sie äußerte sich aber nicht zu Details. Die Zeitung berichtet weiter, dass die Vorwürfe des Shortsellers Fraser Perring im Oktober den Anstoß gegeben hätten.

BILFINGER

hat 2021 Erlöse und Gewinn gesteigert und dabei von prozentual zweistelligen Umsatzsteigerungen, operativen Verbesserungen und Steuerrückerstattungen im Schlussquartal profitiert. Die Aktionäre sollen zusätzlich zur bereits angekündigten Sonderdividende von 3,75 Euro je Aktie eine reguläre Dividende von 1,00 Euro je Aktie für 2021 bekommen. Der Baukonzern plant einen Aktienrückkauf im Volumen von 100 Millionen Euro, dem allerdings noch die Hauptversammlung zustimmen muss.

CUREVAC

Das Biopharma-Unternehmen hat eine Phase-1-Studie mit dem mRNA-basierten Grippeimpfstoff-Kandidaten CVSQIV gestartet. Der Impfstoffkandidat wird in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline im Rahmen eines gemeinsamen Impfstoffprogramms gegen Infektionskrankheiten entwickelt.

EASY SOFTWARE

Die Aktien der Easy Software AG werden nächste Woche vom Kurszettel verschwinden. Dem Delisting-Antrag des Unternehmens wurde nach dessen Angaben mit Wirkung zum Ablauf des 15. Februar stattgegeben. Danach können Easy Software nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Beschluss, den IT-Konzern von der Börse zu nehmen, war im vergangenen Jahr nach der Übernahme durch Deltus 36, eine durch Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft, gefallen.

SALZGITTER

Der Stahlkonzern hat im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erzielt. Dazu trugen vor allem die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel bei, wie die Salzgitter AG mitteilte. Darüber hinaus habe das Trägersegment trotz des massiven Anstieges der Energiepreise ein hervorragendes Resultat erzielt, und auch der Geschäftsbereich Technologie steigerte seinen Gewinn vor Steuern deutlich. Der Gewinnbeitrag der Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis stieg auf mehr als das Doppelte.

ABB

strebt für die Sparte zur Aufladung von Elektrofahrzeugen, die im zweiten Quartal 2022 an die Börse gebracht werden soll, ein starkes Wachstum für 2022 an. Der Bereich soll von der Umstellung auf einen nachhaltigeren Verkehr profitieren, teilte der schweizerische Industriekonzern mit.

COCA-COLA

Der Softdrink-Hersteller hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 45 US-Cent, der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 41 Cent und Einnahmen von 8,9 Milliarden Dollar gerechnet.

AFP

Eine Tochterfirma der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) wird die journalistischen Inhalte für die französische Version von Facebook News in Frankreich zusammenstellen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe die AFP-Tochter Media Services mit der Kuratierung der Inhalte in dem Bereich Facebook News beauftragt, teilte AFP am Donnerstag in Paris mit. Der US-Konzern Meta bestätigte die Vereinbarung mit AFP, einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt.

EURONEXT

Der Börsenbetreiber hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und operativ mehr verdient. Wie die Euronext NV mitteilte, kletterte das EBITDA auf 752,8 Millionen Euro von 520 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Erlöse übersprangen mit 1,3 Milliarden (Vorjahr 884,3 Millionen) Euro die Milliarden-Schwelle. Dabei profitierte der paneuropäische Börsenbetreiber nicht zuletzt von Zukäufen. Den Aktionären will Euronext für das Jahr 2021 eine Dividende von 1,93 Euro je Aktie zahlen.

PHILIP MORRIS

Der Tabakkonzern hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen im vierten Quartal 2021 übertroffen und einen positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2022 gegeben. Der Nettogewinn stieg im Schlussquartal auf 2,09 Milliarden US-Dollar oder 1,34 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,97 Milliarden oder 1,27 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

TESLA

Wegen des Vorwurfs der rassistischen Diskriminierung schwarzer Mitarbeiter hat eine kalifornische Aufsichtsbehörde den US-Elektroautobauer Tesla verklagt. Die Behörde für Fairness am Arbeitsplatz und Wohnungsmarkt (DFEH) sprach sogar von "Rassentrennung" in einer Tesla-Fabrik in der kalifornischen Stadt Fremont. In dem Werk seien schwarze Mitarbeiter rassistisch beleidigt und bei der Verteilung von Aufgaben, bei Disziplinarmaßnahmen, Bezahlung und Beförderungen diskriminiert worden.

TWITTER

Der Kurznachrichtendienst hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet und will erstmals seit einer Ankündigung vor zwei Jahren wieder eigene Aktien zurückkaufen. Das Social-Media-Unternehmen gab bekannt, dass seine tägliche Nutzerzahl im Vergleich zum Vorquartal um 2,8 Prozent auf 217 Millionen gestiegen ist. Von Factset befragte Analysten hatten einen Anstieg auf 218 Millionen erwartet.

VODAFONE / ILLIAD

Der britische Telekomkonzern Vodafone will sein Italien-Geschäft nicht an den französischen Wettbewerber Iliad verkaufen. Die Vodafone Group plc wies die vorläufige und unverbindliche Interessensbekundung der Iliad SA und der Apax Partners LLP nach eigenen Angaben als nicht im besten Interesse der Aktionäre zurück.

===

