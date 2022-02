Dietmar Hopp bleibt der Biotech-Firma Curevac als großer Anteilseigner erhalten. Die Dievini Hopp BioTech Holding, die DH-LT-Investments GmbH, Dietmar Hopp selbst und das Management von Dievini planen nicht mehr, einen Teil ihrer Curevac-Stammaktien über den Markt zu verkaufen. Wie Dievini Hopp BioTech mitteilte, ziehen die Aktionäre aber weitere private Übertragungen untereinander in Erwägung. Dievini hält 41 Prozent der Aktien der in den USA börsennotierten Curevac AG.

PWO

Der Autozulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) hat 2021 voraussichtlich besser abgeschnitten als erwartet. Es zeichne sich ab, dass sich sowohl die gute Entwicklung im Schlussquartal als auch Sondererlöse und Einmaleffekte positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Die Aktionäre sollen nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende bekommen. Für das laufende Jahr erwartet PWO trotz Halbleiterkrise ein deutliches Wachstum.

SOFTWARE AG

sieht sich bei ihrem bis 2023 laufenden Transformationsprogramm "Helix" auf einem guten Weg. Auch darüber hinaus zeigt sich CEO Sanjay Brahmawar zuversichtlich für das Wachstum des MDAX-Konzerns, wie dieser anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte. Die Software AG will sowohl organisch als auch durch Übernahmen wachsen.

S-IMMO

Der Streit zwischen dem österreichischen Immobilienkonzern und seinem Großaktionär Evax um die Stimmrechtsbegrenzung für Aktionäre ist vom Tisch. Die Evax Holding GmbH, hinter der der slowakische Geschäftsmann Peter Korbacka steht, will nun doch keine außerordentliche Hauptversammlung mehr einberufen lassen, auf der über eine Aufhebung des Höchststimmrechts abgestimmt werden soll, teilte die S Immo AG mit.

AIRBUS / CFM

Der Luft- und Raumfahrtkonzern und CFM International, ein Joint Venture von GE und Safran Aircraft Engines, arbeiten bei der Erprobung eines mit Wasserstoff betriebenen Flugzeugs zusammen. Ziel des sogenannten "Wasserstoff-Demonstratorprogramms" ist es, als Vorbereitung auf die 2035 vorgesehene Inbetriebnahme eines emissionsfreien Flugzeugs einen mit Wasserstoff angetriebenen Direktverbrennungsmotor in Boden- und Flugtests zu erproben.

BERGBAU-KONZERNE

Neun Bergbau-Giganten wollen einem Bericht zufolge ihre Aktivitäten auf Gebiete der Ureinwohner im Amazonas ausweiten. Dazu hätten sie bereits Milliarden-Summen mobilisiert, heißt es in einem Bericht, der von der Nichtregierungsorganisation Amazon Watch und der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens (Apib) vorgestellt wurde.

GLAXOSMITHKLINE

Unter dem Kunstnamen Haleon soll das Geschäft mit Gesundheitsprodukten und verschreibungsfreien Arzneimitteln von Glaxosmithkline Mitte dieses Jahres an die Börse gebracht werden. Der Prozess der Verselbstständigung laufe nach Plan, erklärte der britische Pharmakonzern.

KRAFT HEINZ

Der Nahrungsmittelhersteller will von einer stärkeren Digitalisierung profitieren. Der US-Konzern hob seine langfristigen Wachstumsziele an. Er will Partnerschaften mit Technologiefirmen eingehen, um das Wachstum besser zu skalieren.

