hat im vergangenen Jahr die Umsatzerlöse um 60 Prozent auf 418 Millionen Euro gesteigert. Aufgrund des starken operativen Hebels im Online-Brokerage stieg das bereinigte EBITDA vor Marketingaufwendungen auf 223 Millionen Euro (2020: 138 Millionen Euro), wie der Online-Broker mitteilte. Der Marketinganstrengungen verdoppelten sich fast auf 46 Millionen Euro.

Mutares

Die Beteiligungsgesellschaft hat sich von dem österreichischen Logistikunternehmen Bexity getrennt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der niederländische Logistikkonzern Raben Group Bexity übernommen. Finanzielle Details nannte Mutares nicht.

NORDEX

will die Produktion von Rotorblättern am Rostocker Güterverkehrszentrum (GVZ) per Ende Juni 2022 einstellen. Mit dem Betriebsrat sollen kurzfristig ein Interessenausgleich und ein Sozialplan verhandelt werden, um den geplanten Stellenabbau für die Betroffenen sozialverträglich zu gestalten, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Von der Einstellung der Produktion am GVZ wären rund 600 Mitarbeiter der weltweit rund 8.600 Mitarbeiter betroffen.

RHEINMETALL

Der Konzern hat der Bundesregierung eine umfassende Lieferung von Rüstungsgütern angeboten. Das Paket könnte unter anderem Munition, Hubschrauber sowie Ketten- und Radpanzer umfassen, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem Handelsblatt. Das Angebot hat demnach ein Volumen von 42 Milliarden Euro.

GLAXOSMITHKLINE

Glaxosmithkline (Glaxo) plant, sein Consumer-Healthcare-Geschäft - das kürzlich in Haleon umbenannt wurde - im Juli 2022 auszugliedern und an die Börse zu bringen. Zudem legte der Konzern in einer Mitteilung Ziele für das Unternehmen fest, darunter ein mittelfristiges Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent.

UNIVERSAL MUSIC GROUP

Neil Diamond hat seinen Song-Katalog an die Universal Music Group (UMG) verkauft. UMG, das den Wert der Transaktion nicht bekannt gab, teilte mit, dass das Geschäft die Rechte an allen Aufnahmen aus Diamonds Musiker-Karriere, an 110 unveröffentlichte Titel und einem unveröffentlichten Album umfasst.

VOLVO AB

Der schwedische Lkw-Hersteller hat angesichts der anhaltenden Ukraine-Krise die Produktion und den Verkauf in Russland eingestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

CHEVRON

kauft die Renewable Energy Group Inc für 3,15 Milliarden US-Dollar in bar. Das Geschäft bewertet die Renewable Energy Group mit 61,50 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von etwa 57 Prozent auf einen 30-Tage-Durchschnitt entspreche. Renewable Energy ist ein Spezialist für erneuerbare Kraftstoffe.

TESLA

Die Beschäftigten der noch im Aufbau befindlichen Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide haben erstmals einen Betriebsrat gewählt. "Der neu gewählte Tesla-Betriebsrat steht vor großen Herausforderungen, hat aber auch einen großen Gestaltungsspielraum", erklärte die Leiterin des IG Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Birgit Dietze, am Montag. Die Gewerkschaft sagte dem neu gewählten Betriebsrat Unterstützung beim Einsatz "für gute Arbeitsbedingungen für alle" zu.

