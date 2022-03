Die EU-Sanktionen gegen Russland haben personelle Folgen für den Aufsichtsrat der Tui AG: Der größte Einzelaktionär des Reisekonzerns, der russische Oligarch Alexej Mordaschow, kann wegen der Sanktionen nicht mehr über seine Aktien an der Tui verfügen und scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Gremium aus. Mordaschow habe die Niederlegung seines Mandates am Mittwoch formell gegenüber dem Unternehmen erklärt.

BERENTZEN

Die Anteilseigner sollen für 2021 eine Dividende von 0,22 (Vorjahr: 0,13) Euro je Aktie erhalten. Dies entspreche einem Gesamtbetrag von rund 2,1 Millionen Euro und einer Ausschüttungsquote von 56 (2020: ca. 100) Prozent.

AIRBUS

hat einen Auftrag aus Frankreich und Spanien erhalten. Wie der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzern mitteilte, wurde der Hubschraubersparte ein Auftrag für das Aufrüstungs-Programm für den Kampfhubschrauber Tiger MkIII erteilt.

WINTERSHALL DEA

schreibt seinen Teil an der Finanzierung an der Ostseepipeline Nord Stream 2 in Höhe von rund 1 Milliarde Euro ab. Angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine und der damit verbundenen "beispiellosen Unsicherheit" verschob der Vorstand des Öl- und Gasförderunternehmens "bis auf Weiteres" auch die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr, wie Wintershall Dea mitteilte. "Wir werden die Entwicklungen weiter beobachten, sagte Finanzchef Paul Smith.

LBBW

Nachdem das Scheitern der europäischen Sberbank-Tochter die Mittel der österreichischen Einlagensicherung aufzehren dürfte, könnte eine Pleite der VTB Bank nach Aussage von LBBW-Analyst Ingo Frommen zu einem Problem für die deutsche Einlagensicherung der privaten Banken werden. "Wir gehen davon aus, dass es nur eine Frage von Tagen sein wird, bis über die VTB Bank (Europe) ein Moratorium verhängt werden wird", schreibt Frommen in einem Kommentar. Einlagen bis 100.000 Euro sind in der EU versichert. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Einlagensicherungssysteme, darunter das des Bundesverbands deutscher Banken. Auf seine Leistungen besteht allerdings kein Anspruch.

SIGNA SPORTS UNITED

ist im ersten Geschäftsquartal langsamer gewachsen und hat ihren Verlust ausgeweitet. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, konnte die Nachfrage wegen Störungen der Lieferketten nicht vollständig bedient werden.

SANOFI

hat eine Lizenzierungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Adagene geschlossen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, beträgt das Volumen der Vereinbarung bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar, die Adagene erhalten kann.

CITIGROUP

wird auf ihrem ersten Investorentag seit fast fünf Jahren einen Drei-Phasen-Plan zur Verschlankung des Geschäftsbetriebs und zur Verbesserung der Renditen vorstellen, wie aus Folien hervorgeht, die im Vorfeld der Präsentation veröffentlichten wurden.

EXXON MOBIL

will sein Fördergeschäft und seine Produktpalette mit massiven Investitionen ausbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, plant es in den nächsten fünf Jahren Investitionen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Außerdem will der Konzern bis 2023 die Kosten um rund 9 Milliarden Dollar im Jahr im Vergleich zu 2019 senken.

GOOGLE

Die Tochter Fitbit ruft in den USA verkaufte Smartwatches zurück. Wie die zuständige Regulierungsbehörde mitteilte, handelt es sich um einen freiwilligen Rückruf von rund 1 Million Geräten des Google-Tochterunternehmens, weil sich die Watches erhitzen und Verbrennungen verursachen können.

FORD

plant im Zuge einer umfassenden Restrukturierung die Schaffung zwei separater Geschäftsbereiche: einen für das konventionelle Geschäft mit Verbrennungsmotoren und einen anderen, der sich auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Software konzentriert.

PFIZER

hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für seinen Impfstoffkandidaten gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) zum Schutz von Säuglingen durch ihre Mütter, den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten.

