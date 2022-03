macht den früheren Finanzchef Patrick Zabel zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Der amtierende CEO Jürgen Pampel wurde mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat abberufen. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt. Zabel war zuletzt Geschäftsführer des größten Voltabox-Ankeraktionärs Trionity Invest.

HENSOLDT

Der Sensorspezialist und Rüstungskonzern gestaltet seinen Vorstand um. CFO Axel Salzmann und CHRO Peter Fieser scheiden in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Salzmann werde den Vorstand am 30. Juni verlassen, Fieser am 30. September. Die Bestellung der beiden Vorstandsmitglieder sei "im Zuge einer langfristigen Nachfolgeplanung" beendet worden, so Hensoldt.

STELLANTIS

Der Automobilkonzern hat mit "Stellantis Ventures" seinen ersten Risikokapitalfonds gegründet. Der Fonds soll den Angaben zufolge zunächst 300 Millionen Euro in Startup-Unternehmen investieren, die innovative Technologien entwickeln, die im Automobil- und Mobilitätssektor zum Einsatz kommen können.

WALMART

Der US-Einzelhandelsriese will bis Ende April zehntausende Mitarbeiter einstellen, um inmitten einer angespannten Arbeitsmarktlage sein Einzelhandelsgeschäft und anderen Bereiche auszubauen. Der größte private Arbeitgeber des Landes sucht im laufenden Quartal rund 50.000 Mitarbeiter in den USA.

STARBUCKS

Kevin Johnson tritt als CEO von Starbucks zurück. Die Führung der US-Kaffeehauskette übernimmt vorläufig sein langjähriger Vorgänger Howard Schultz. Johnsons Rückzug kommt nicht überraschend. Schon im vergangenen Jahr hatte der 61-Jährige von einem möglichen baldigen Rückzug gesprochen. Starbucks hofft nach eigenen Angaben, bis zum Herbst einen neuen dauerhaften CEO zu finden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 13:24 ET (17:24 GMT)