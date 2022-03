schlägt der Hauptversammlung am 11. Mai 2022 eine um 25 Prozent höhere Dividende von 0,65 Euro je Aktie vor. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen einen Rekord bei Umsatz, operativem EBIT und beim Neugeschäft erzielt, daran sollten die Aktionäre teilhaben, sagte Elmos-Chef Arne Schneider.

ALL FOR ONE

bekräftigt ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22. Konjunkturelle Rückschläge stellten das größte Risiko bei der Erreichung der Prognose dar. "Wir halten an dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 fest und erwarten weiterhin ein Umsatzvolumen zwischen 430 und 450 Millionen Euro sowie ein EBIT in einer Spanne von 24 bis 26 Millionen Euro", sagte Finanzvorstand Stefan Land.

ALDI

Der Discounter erhöht laut Bericht des Branchenblatts "Lebensmittelzeitung" in dieser Woche auf breiter Front die Preise. Aldi Süd und Aldi Nord gäben zahlreiche Preiserhöhungen der Hersteller an den Endverbraucher weiter, berichtete die Lebensmittelzeitung am Donnerstag. Die Erhöhungen zögen sich durch nahezu sämtliche Warengruppen und fielen zum Teil sehr deutlich aus.

ENEL

hat ihren Gewinn und Umsatz im Jahr 2021 gesteigert. Die operative Leistung erreichte dank wachsender Stromkapazitäten und der Tochtergesellschaft für nachhaltige Energie, Enel X, wieder das Niveau von vor der Pandemie.

SWISS RE

verstärkt ihre Bemühungen, um sich von den kohlenstoffintensivsten Produzenten fossiler Brennstoffe zu trennen. Der Rückversicherer legte Ziele zur Emissionsreduktion fest, die sowohl das Asset Management- und Underwriting-Portfolio als auch die eigene Geschäftstätigkeit umfassen. Gemäß dem neuen Nachhaltigkeitsbericht will der Rückversicherer eine größere Anzahl von Öl- und Gasunternehmen nicht mehr versichern.

AMAZON

hat nach eigener Mitteilung die Übernahme des Film- und Fernsehstudios MGM abgeschlossen, mit einem Kaufpreis von 6,5 Milliarden Dollar ist es die zweitgrößte in der Unternehmensgeschichte. Der Online-Riese hatte zuvor der Federal Trade Commission (FTC) bescheinigt, alle von den Wettbewerbsaufsehern angeforderten Informationen seien übermittelt worden. Amazon nutzte laut einem Insider den Ablauf der behördlichen Prüffrist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 13:24 ET (17:24 GMT)