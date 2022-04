Das deutsche Biopharma-Unternehmen Curevac und der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline haben mit der Bundesregierung einen Vertrag zur Lieferung von mRNA-Impfstoffen im Rahmen einer Pandemievorsorge geschlossen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, das Risiko potenzieller Lieferengpässe in einer Pandemiesituation zu vermindern.

UNIPER

Der Energiekonzern erprobt die großvolumige Speicherung von Wasserstoff im ehemaligen Erdgasspeicher Krummhörn. Die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage mit einem Speichervolumen von bis zu 250.000 Kubikmeter Wasserstoff ist bis 2024 geplant, teilte das MDAX-Unternehmen mit.

ALROSA

Die russische Unternehmensgruppe, einer der größten Diamantenproduzenten der Welt, kann eine Zinszahlung in Höhe von 11,6 Millionen Dollar nicht begleichen. Grund für den Zahlungsausfall seien die gegen das Unternehmen verhängten Sanktionen, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag berichtete. Großbritannien sanktionierte die Gruppe bereits am 24. März, vergangene Woche folgte das US-Finanzministerium.

TESLA

Der US-Elektroautobauer hat im März nach Angaben des chinesischen Autoindustrieverbands CPCA zwar 65.814 Autos in der Volksrepublik produziert, jedoch nur 60 ins Ausland exportiert. Im Februar waren noch 33.315 Wagen ins Ausland ausgeführt worden. Grund sind nach Angaben des CPCA die Lieferkettenprobleme wegen der Corona-Pandemie.

TESLA

Elon Musk will sich bei Twitter möglicherweise doch einbringen. Musk hatte vergangene Woche mitgeteilt, eine Beteiligung von rund 9 Prozent an Twitter zu halten. Seinen Antrag bei der US-Börsenaufsicht hat Musk nun aber dahingehend geändert, dass er die Beteiligung zu Investmentzwecken hält und sich möglicherweise im Board von Twitter engagieren will.

April 11, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)