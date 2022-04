Lockheed Martin verdient mehr als erwartet - Umsatz enttäuscht

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Der Umsatz verfehlte die Erwartungen der Analysten in allen vier Geschäftsbereichen. Der Nettogewinn sank auf 1,73 Milliarden US-Dollar von 1,84 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 6,44 Dollar, Analysten hatten Lockheed mit 6,11 Dollar im Factset-Konsens deutlich weniger zugetraut.

Travelers übertrifft Gewinnerwartung im ersten Quartal

Geringere Katastrophenschäden haben dem US-Versicherer Travelers im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Der Schaden- und Unfall-Versicherer übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten um 39 Prozent auf 1,02 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 4,22 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich mit 3,61 Dollar gerechnet. Die Prämien stiegen um 11 Prozent auf 8,37 Milliarden Dollar.

Toyota investiert 383 Millionen Dollar in US-Produktion

Toyota steckt weitere Millionen in seine US-Werke. Wie der japanische Autohersteller mittteilte, will er in vier seiner US-Produktionsstätten insgesamt 383 Millionen US-Dollar investieren. Mit dem Geld soll die Produktion von Vierzylinder-Motoren unterstützt werden, darunter auch Optionen auf Hybridmodelle.

