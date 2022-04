Der Vorstandssprecher des Shoppingcenter-Investors Deutsche Euroshop scheidet wegen Krankheit vorübergehend aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat des SDAX-Unternehmens hat die Bestellung Wilhelm Wellners auf dessen Wunsch zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 widerrufen. Wellner habe den Aufsichtsrat zuvor darüber informiert, dass er seine Vorstandspflichten aus gesundheitlichen Gründen zumindest für den entsprechenden Zeitraum nicht werde ausüben können.

MFE verzichtet auf Gegenkandidaten für Prosieben-Aufsichtsrat

Ein Streit um die Besetzung von Aufsichtsratsposten der Prosiebensat1 Media SE mit dem Großaktionär MFE-Mediaforeurope ist zunächst abgewendet. Der von der Familie Berlusconi kontrollierte italienische Medienkonzern kündigte an, bei der Hauptversammlung von Prosieben am 5. Mai keine Gegenkandidaten für den Aufsichtsrat aufzustellen.

Abbott übertrifft Erwartungen und senkt Gewinnprognose

Abbott Laboratories hat im ersten Quartal von seinen Corona-Tests profitiert. Das Diagnostikunternehmen steigerte Gewinn und Umsatz deutlich. Der Konzern erhöhte zudem die Prognose für den Umsatz mit Corona-Tests im Gesamtjahr, senkte aber den Gewinnausblick. Der Nettogewinn kletterte in den ersten drei Monaten auf 2,45 Milliarden US-Dollar von 1,79 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,73 Dollar.

Imperial Brands erwartet 225 Mio Pfund Abschreibung aus Russland-Verkauf

Der Verkauf des Russland-Geschäfts an Investoren geht für Imperial Brands mit einer Belastung einher. Der britische Tabakkonzern erwartet eine Abschreibung von 225 Millionen Pfund durch den Deal. Der Transfer des Geschäfts an russische Investoren müsse noch von den lokalen Behörden offiziell registriert werden, was in Kürze erwartet werde, so der Konzern. Das verkaufte Geschäft umfasst Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie eine Fabrik in Wolgograd.

Just Eat könnte sich wieder von Grubhub trennen

Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway.com prüft einen Verkauf des erst im vergangenen Juni übernommenen US-Lieferdienstes Grubhub. Das in Amsterdam ansässige Unternehmen teilte mit, es prüfe aktiv Optionen für Grubhub, einschließlich der Beteiligung eines strategischen Partners, eines Teilverkaufs oder einer vollständigen Veräußerung. Ob oder wann es zu einer Transaktion kommen könnte, sei aber ungewiss.

Nasdaq erhöht Dividende und kündigt Aktiensplit an

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq hat im ersten Quartal trotz eines Erlöswachstums weniger verdient. Die Dividende soll dennoch steigen, außerdem kündigte der Konzern einen Aktiensplit an.

P&G erzielt größten organischen Umsatzanstieg seit 20 Jahren

Procter & Gamble Co. (P&G) hat im vergangenen Quartal den stärksten organischen Umsatzanstieg seit mindestens zwanzig Jahren verzeichnet. Die Verbraucher gaben trotz der Inflation und einer drohenden Rezession mehr für Haushaltswaren wie Pampers-Windeln und Gillette-Rasierer aus. Der Konsumgüterhersteller aus Cincinnati meldete für das am 31. März beendete Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 10 Prozent.

