Die Wienerberger AG stockt ihr Programm zum Rückkauf eigener Aktien auf. Das bisher angestrebte Rückkaufvolumen sei nahezu erreicht, das maximale Rückkaufvolumen werde um weitere 3 Millionen Stück auf insgesamt 6,45 Millionen eigene Aktien (entsprechend bis zu rund 5,6 Prozent des Grundkapitals) angehoben, teilte der Ziegelhersteller mit.

Pfizer kauft Biohaven Pharma für 11,6 Mrd US-Dollar

Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc kauft die Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd für 11,6 Milliarden US-Dollar in bar. Biohaven ist der Hersteller von Nurtec ODT, einem doppelt wirkenden Migränemittel, das sowohl für die akute Behandlung als auch für die episodische Prävention von Migräne bei Erwachsenen zugelassen ist.

Hedgefonds Tiger verliert 17 Mrd US-Dollar

Der Hedgefonds Tiger Global hat rund zwei Drittel seiner kumulierten Gewinne seit Gründung im Jahr 2001 verloren. Dies geht aus den Daten eines Investors hervor, der die Branche verfolgt. LCH Investments schätzt, dass Tiger Global in diesem Jahr rund 17 Milliarden US-Dollar verloren hat.

Fox profitiert von mehr Werbeeinnahmen

Der Quartalsumsatz der Fox Corp ist im dritten Geschäftsquartal um 7 Prozent gestiegen. Angetrieben wurden die Erlöse von höheren Werbeeinnahmen, besseren Einschaltquoten bei Fox News und dem Wachstum des Streaming-Dienstes Tubi. Die Muttergesellschaft von Fox News und dem Fox Broadcast Network gab an, dass die Werbeeinnahmen um etwa 9 Prozent gestiegen sind.

