arbeitet mit Sila, einem Unternehmen für Batteriematerialien der nächsten Generation, zusammen. Ziel sei, die Siliziumanoden-Chemie des Unternehmens in Batterien einzusetzen, die erstmals optional für die künftige elektrische Mercedes-Benz G-Klasse erhältlich sein sollen, teilte der Autohersteller mit. Damit soll das Mercedes-Benz Batterieportfolio um eine weitere innovative Zellchemie ergänzt werden.

TUI

hat eine Barkapitalerhöhung beschlossen, um einen Teil der der Staatshilfen zurückzuzahlen. Demnach sollen bis zu 162.291.441 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert ausgegeben werden. Die Zahl an neuen Aktien und der Platzierungspreis werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens festgelegt, das ab sofort beginne. Die neuen Aktien werde man ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb anbieten.

ADLER GROUP

Der angeschlagene Immobilienkonzern muss sich einen neuen Abschlussprüfer suchen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die dem Unternehmen kürzlich das Testat für den Jahresabschluss 2021 verweigert hatte, will die Bücher für das Unternehmen nicht länger prüfen. Dies teilte die Adler Group am Mittag überraschend mit, nachdem Verwaltungsratschef Stefan Kirsten am Morgen noch erklärt hatte, man werde auch 2022 mit KPMG zusammenarbeiten

BIOFRONTERA

hat im ersten Quartal zumindest operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben, unter dem Strich den Verlust aufgrund des deutlich negativen Finanzergebnisses aber drastisch ausgeweitet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Leverkusener Biopharmakonzern.

ENI

hat temporär zwei Konten bei der russischen Gazprom Bank eröffnet, eins in Euro, eins in Rubel. Wie der italienische Energiekonzern mitteilte, hat er dies als Vorsichtsmaßnahme getan, da Zahlungen für russisches Gas in den kommenden Tagen fällig werden. Demgegenüber sehen "die vertraglichen Rechte sehen immer noch Zahlungen in Euro vor", teilte die Eni SpA mit.

BIONTECH / PFIZER

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Auffrischungsimpfung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer und Biontech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen.

BOEING / UNITED AIRLINES

Die US-Federal Aviation Administration (FAA) hat United Airlines grünes Licht für die Wiederinbetriebnahme von 52 Boeing-Maschinen des Typs 777 gegeben, die aufgrund von Triebwerksproblemen am Boden bleiben mussten.

CATERPILLAR

beglückt seine Aktionäre mit neuen milliardenschweren Aktienrückkäufen. Wie der Konzern mitteilte, hat das Board ein Programm im Volumen von 15 Milliarden US-Dollar genehmigt.

CHEVRON

steckt Milliarden in die Erschließung einer neuen Quelle im Golf von Mexiko. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Ballymore-Projekt eine Kapazität von 75.000 Barrel pro Tag haben. Es sei eine Investition von rund 1,6 Milliarden US-Dollar erforderlich. Das erste Öl werde 2025 erwartet.

WALMART

hat im ersten Quartal in unerwartet deutlichem Maße Gewinn eingebüßt. Der US-Supermarktriese verzeichnete ein Nettoergebnis von 2,054 Milliarden Dollar bzw. 74 Cent pro Aktie, gegenüber 2,730 Milliarden bzw. 97 Cent pro Aktie im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 1,30 Dollar sehr klar hinter dem von Factset ermittelten Analystenkonsens von 1,48 Dollar zurück. Walmart steigerte die Einnahmen von 138,3 auf 141,6 Milliarden Dollar und übertraf damit allerdings den Konsens von 138,8 Milliarden.

