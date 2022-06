Der Chef des Opel-Mutterkonzerns, Carlos Tavares, ist unzufrieden mit der Produktionsqualität in den deutschen Autofabriken des Konzerns: Die drei Opel-Werke am Stammsitz in Rüsselsheim, in Eisenach und in Kaiserslautern seien bislang nicht ausreichend wettbewerbsfähig, sagte Tavares der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Harte Arbeit, einschließlich der Produktionsqualität". Auch von Kunden kämen wegen Qualitätsmängeln negative Rückmeldungen.

WALMART

Der US-Einzelhändler wird in den nächsten drei Jahren vier neue Logistikzentren einrichten, um die Lieferungen für seine Kunden zu beschleunigen. Diese "Fulfillment-Zentren der nächsten Generation" werden über neue Technologien verfügen, die "die leistungsstarke Kombination von Menschen, Robotik und maschinellem Lernen nutzen, um einen Präzedenzfall für die Geschwindigkeit der Abwicklung zu schaffen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu schaffen", teilte der Konzern mit. Die vier Einrichtungen sollen mehr als 4.000 Menschen beschäftigen.

