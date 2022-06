S&P Global Ratings hat die Bonität von Oracle abgestuft auf BBB von BBB+. Grund sei vor allem die höhere Verschuldung infolge der Übernahme von Cerner, begründete die Ratingagentur. Ein weitere Abstufung sei möglich. Das Kurzfristrating wurde mit A-2 bestätigt. Oracle hatte Ende 2021 angekündigt, die auf das Geschäft mit Software für Krankenhäuser und Ärzte konzentrierte Cerner für rund 28,3 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen.

TSMC hält an Wachstumsprognose fest

Der taiwanische Chiphersteller TSMC sieht sich trotz wirtschaftlicher Eintrübung in seinen wichtigsten Märkten wie den USA und China nicht vom Kurs abkommen. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co bestätigte ihren Ausblick für den Umsatz im laufenden Jahr mit dem Verweis auf die weiterhin solide Nachfrage nach ihren Halbleitern, die etwa in Elektroautos und Computern verwendet werden. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger rechnet dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent, nachdem er im Vorjahr bereits um 24,9 Prozent gewachsen ist.

