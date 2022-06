Indizes in diesem Artikel SDAX 12.501,7

1,5% Charts

News

Analysen

verkauft sein operatives Geschäft in Belgien. Käufer von Makro Cash & Carry Belgien N.V. ist Bronze Properties S.a r.l., ein Portfolio-Investor, der sich mit dem Einzelhandelsspezialisten und Finanzierungspartner GA Europe zusammengetan hat. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion haben beide Parteien laut Mitteilung "Stillschweigen vereinbart", der Vertrag sei am Mittwoch unterzeichnet und vollzogen worden.

VOLKSWAGEN (VW)

Ein von Volkswagen angeführtes Konsortium hat mit seinem Übernahmeangebot für den Autovermieter Europcar die Mindestannahmeschwelle deutlich übertroffen. Mit Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist am 10. Juni 2022 wurden insgesamt knapp 4.382.557.662 Aktien der Europcar Mobility Group angedient. Das entspreche 87,38 Prozent des Grundkapitals und mindestens 87,36 Prozent der Stimmrechte der Gesellschaft, wie aus dem von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) veröffentlichten Ergebnis hervorgehe. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 67 Prozent.

BILFINGER

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Die amtierende Finanzchefin Christina Johansson verlässt das Unternehmen zum 30. Juni auf eigenen Wunsch, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte. Zu ihrem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Matti Jäkel, derzeit Executive President der Bilfinger Division Other Operations, bestellt, der zum 1. Juli für drei Jahre die Aufgabe des CFO übernimmt.

SCHAEFFLER

öffnet seinen Sondermaschinenbau noch weiter für den externen Markt und macht ihn deshalb bis 2024 zu einer eigenständigen Einheit. Die Neuausrichtung sei ein wichtiger Bestandteil der Roadmap 2025, erklärte der Autozulieferer in Herzogenaurach. Der Sondermaschinenbau liefert individuelle und schlüsselfertige Produktionsanlagen für die Werke von Schaeffler, produziert seit 2019 aber auch für eine wachsende Zahl von externen Industriekunden aus den Bereichen Automotive, Konsumgüter und Medizintechnik.

SÜDZUCKER

Nach dem Bioethanolhersteller Cropenergies erhöht auch der Mutterkonzern Südzucker seine Jahresprognose deutlich. Erwartete Preiserhöhungen beim Biosprit, aber auch gute Geschäfte im Spezialitätengeschäft dürften zu rund 200 Millionen Euro mehr Umsatz und 100 Millionen Euro mehr operativem Gewinn im laufenden Geschäftsjahr führen, das Ende Februar 2023 endet, geht aus einer Mitteilung von Südzucker hervor.

SMARTPHONE-MARKT EUROPA

Der europäische Smartphone-Markt ist im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent geschrumpft, wie aus Daten von Counterpoint Research hervorgeht. Dies sei auf die anhaltende Knappheit bei Bauteilen, Covid-19-Lockdowns in China, die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen und den Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens wurden in diesem Quartal 49 Millionen Smartphones in Europa ausgeliefert, die niedrigste Zahl eines ersten Quartals bis 2013.

FORD

muss wegen eines Getriebeproblems über 2,9 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Die betroffenen Fahrzeuge haben ein beschädigtes oder fehlendes Teil, das verhindern könnte, dass die Gangschaltung das Getriebe in die vorgesehene Position bewegt, wie aus einem Bericht der National Highway Traffic Safety Administration hervorgeht. Das bedeutet, dass der Fahrer eines betroffenen Fahrzeugs denken könnte, dass das Auto in die Parkstellung gebracht wurde, obwohl dies nicht der Fall ist, was die Gefahr erhöht, dass das Fahrzeug wegrollt.

FOXCONN

hat mit dem Bau seines ersten Werks zur Herstellung von Elektroauto -Batterien begonnen. Dies ist der jüngste Schritt des taiwanischen Elektronikherstellers in die boomende Elektroautoindustrie. Die Foxconn Technology Group will nach eigenen Angaben rund 6 Milliarden Neue Taiwan-Dollar - umgerechnet rund 194 Millionen Euro - in Batterieproduktionslinien und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in der südtaiwanesischen Stadt Kaohsiung investieren.

IKEA

Ikea will ihre Geschäftstätigkeit in Russland und Weißrussland weiter einschränken. Wie Ikea mitteilte, haben die Folgen des Krieges in der Ukraine weiterhin schwere Auswirkungen auf Unternehmen und Lieferketten in der ganzen Welt und eine baldige Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit ist nicht möglich. Die Schweden kündigten im März an, alle Geschäfte in Russland zu schließen, die Produktion im Land einzustellen und alle Exporte und Importe nach und aus Russland und Weißrussland zu stoppen.

SOFTBANK

Beim geplanten Börsengang für den britischen Chipdesigner Arm Ltd könnte es zu einer Notierung der Aktien auch in London kommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen. Der japanische Arm-Eigentümer Softbank käme damit dem Druck der britischen Regierung nach. Die ursprünglichen Pläne des Investors sahen ein Listing von Arm ausschließlich an der Wall Street vor.

MISTER SPEX

Chief Financial Officer Sebastian Dehnen verlässt das Unternehmen Ende August auf eigenen Wunsch und "im besten gegenseitigen Einvernehmen", um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen. Die Suche nach einem Nachfolger wurde bereits in die Wege geleitet.

TESLA

hat laut einer Erhebung der US-Regierung die meisten Unfälle gemeldet, bei denen der Verdacht bestand, dass fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme dabei eine Rolle gespielt haben könnten. Wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, wurden ihr fast 400 Unfälle gemeldet, bei denen während oder unmittelbar vor dem Vorfall Fahrerassistenzfunktionen aktiviert wurden. Mehr als zwei Drittel dieser Unfälle ereigneten sich demnach mit Tesla-Fahrzeugen.

WIENERBERGER

zieht sich als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg aus dem russischen Markt zurück. Die Wienerberger AG hat nach eigenen Angaben mit der lokalen Geschäftsführung eine Übernahme des russischen Geschäfts in Form eines Management-Buy-outs vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Wienerberger ist seit 2005 in Russland aktiv. Der Anteil des Geschäfts in Russland mit Hintermauerziegel beläuft sich laut dem Unternehmen mit rund 40 Millionen Euro auf weniger als 1 Prozent des Konzernumsatzes.

YOUTUBE SHORTS

wird nach Angaben von Google im Monat von mehr als 1,5 Milliarden Menschen genutzt. Zwei Jahre nach dem Start erreicht der Dienst für Kurzvideos bis 60 Sekunden Länge damit eine ähnliche Größenordnung wie die konkurrierende App Tiktok. Youtube ist eine tragende Säule des Google-Geschäfts: Im vergangenen Jahr wurden hier mehr als 28 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen erzielt. Die Bedeutung der Plattform wird in jüngster Zeit von Tiktok, das zum chinesischen Unternehmen Bytedance gehört, und von Diensten wie Instagram Reels der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platform bedroht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 12:39 ET (16:39 GMT)