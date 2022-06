Easyjet droht in Juli ein mehrtägiger Arbeitskampf in Spanien. Die in London börsennotierte Billigfluggesellschaft teilte mit, sie sei über einen neuntägigen Streik des Kabinenpersonals in Spanien, insbesondere an den Basen in Barcelona, Malaga und Palma de Mallorca, informiert worden. Die Airline äußerte sich enttäuscht über die Aktion, da sie "beträchtliche Fortschritte auf dem Weg zu einem neuen Tarifvertrag" gemacht habe.

Kellogg spaltet sich in drei eigenständige Unternehmen auf

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kellogg hat seine Aufspaltung in drei eigenständige börsennotierte Unternehmen beschlossen. Wie die Kellogg Co mitteilte, soll die "Global Snacking Co" neben dem Geschäft mit Snacks und dem nordamerikanischen Tiefkühlfrühstück das internationale Geschäft mit Cerealien und Nudeln umfassen, rund 11,4 Milliarden US-Dollar umsetzen und ein bereinigtes EBITDA von geschätzt 2 Milliarden Dollar erwirtschaften.

Musk will Stellenabbau bei Tesla in nächsten drei Monaten umsetzen

Tesla-Chef Elon Musk will den Abbau von 10 Prozent der Stellen bei dem Elektroauto -Pionier in etwa innerhalb der nächsten drei Monate umsetzen. In seiner Rede auf dem Qatar Economic Forum von Bloomberg gab Musk zusätzliche Informationen zu seinem Memo von Anfang des Monats, in dem er sagte, dass das Unternehmen überbesetzt sei und einige Mitarbeiter entlassen werden würden.

Toyota erhöht Absatzprognose für Elektroautos bis 2030

Der Autohersteller Toyota wird optimistischer für den Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge. Wie der japanische Konzern mitteilte, geht er davon aus, bis 2030 rund 8 Millionen Elektroautos zu verkaufen. Nach einer Prognoseerhöhung im Dezember hatte Toyota bisher 3,5 Millionen Autos in Aussicht gestellt. Toyota will 70 Milliarden Dollar in die Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge investieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 12:36 ET (16:36 GMT)