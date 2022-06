Juul muss E-Zigaretten vom US-Markt nehmen - Altria-Aktie fällt - Kreise

Die US-Gesundheitsbehörde FDA steht offenbar kurz davor, die Altria-Beteiligung Juul Labs Inc anzuweisen, ihre E-Zigaretten vom US-Markt zu nehmen. Die FDA könne ihre Entscheidung bereits am Mittwoch bekannt geben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem vorangegangenen ist eine fast zweijährige Überprüfung der von dem Vaping-Unternehmen eingereichten Daten. Die Aktien des an Juul Labs beteiligten Tabakkonzerns Altria fielen am Mittwoch um 8,6 Prozent.

Chevron und Cheniere schließen langfristigen LNG-Liefervertrag

Der US-Energiekonzern Chevron hat mit dem Flüssiggaserzeuger Cheniere Energy langfristige Vereinbarungen zum Bezug von Flüssigerdgas (LNG) getroffen. Damit sieht sich die Chevron Corp in der Lage, die steigend US-Erdgasproduktion sowie die Exportkapazitäten an der US-Golfküste zu nutzen, um die langfristige Nachfrage nach dem Energieträger zu decken.

Merck & Co: FDA erweitert Zulassung für Pneumokokken-Impfstoff

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat in den USA eine weitere Zulassung für seinen Pneumokkken-Impfstoff Vaxneuvance erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Anwendung für Kinder und Säuglinge im Alter von sechs Wochen genehmigt.

Moderna baut neue Impfstoffproduktion in Großbritannien auf

Der US-Pharmakonzern Moderna will ein Werk für eine Impfstoffproduktion in Großbritannien errichten. Wie die Moderna Inc mitteilte, ist dies Teil einer Vereinbarung mit der britischen Regierung, um im Falle künftiger Pandemien einen schnellen Zugang zu mRNA-Impfstoffen zu gewährleisten. Der britischen Regierung zufolge sollen die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen und die Produktion des ersten mRNA-Impfstoffs 2025 anlaufen.

Volvo: Umstieg der Kunden auf Elektrofahrzeuge treibt Wachstum

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo rechnet im Zuge der fortschreitenden Umstellung auf höherwertige Elektrofahrzeuge und -maschinen mit einem beschleunigten Umsatzwachstum. Bei Elektrofahrzeugen sieht die Volvo AB nach eigenen Angaben das Potenzial, die Gesamterlöse aus Fahrzeugen und Dienstleistungen pro Einheit über den Lebenszyklus um mehr als 50 Prozent zu steigern.



