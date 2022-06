Siemens Gamesa hat einen Festauftrag von Orsted über die Lieferung von 83 Windturbinen für das deutsche Offshore-Windprojekt Borkum Riffgrund 3 mit einer Leistung von 913 Megawatt erhalten. In dem Park sollen Turbinen vom Typ SG 11.0-200 DD eigesetzt werden. Zudem wurde ein Wartungsvertrag über mehrere Jahre geschlossen.

Credit Suisse schuldig in bulgarischem Geldwäsche-Fall

Die Credit Suisse hat einen Geldwäscheprozess verloren. Ein Schweizer Gericht befand die Bank in einem Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenring für schuldig. Auch eine frühere Mitarbeiterin wurde verurteilt. Das Gericht verhängte eine Strafe von 2 Millionen Franken gegen die Bank. Zudem ordnete es die Beschlagnahmung von 12 Millionen Franken an Vermögenswerten an, die die kriminelle Organisation bei der Credit Suisse hielt. Überdies muss die Bank Schadensersatz in Höhe von 19 Millionen Franken zahlen.

Globalwafers investiert 5 Mrd USD in neues Werk in Texas

Das taiwanische Technologieunternehmen Globalwafers Co. hat am Montag einen Plan zum Bau einer 5 Milliarden US-Dollar teuren Fabrik in Texas vorgestellt. In der neuen Fabrik sollen 300-Millimeter-Silizium-Wafer herstellen werden, das Ausgangsmaterial für alle modernen Halbleiter, wobei das Produktionsvolumen schließlich 1,2 Millionen Wafer pro Monat erreichen soll. Globalwafers zufolge könnten durch die Investitionen bis zu 1.500 Arbeitsplätze geschaffen werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2022 12:37 ET (16:37 GMT)