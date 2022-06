Der Konsumgüterkonzern Unilever trennt sich nach einer seit dem vergangenen Jahr laufenden Kontroverse von seinem Geschäft mit Eis der Marke Ben & Jerry's in Israel. Wie Unilever mitteilte, übernimmt der aktuelle Lizenznehmer in Israel das Geschäft. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

IPO/Lithium-Gigant aus China will in Hongkong-IPO 1,7 Mrd USD erlösen

Dem Börsenplatz Hongkong steht das bisher größte IPO in diesem Jahr bevor. Die Tianqi Lithium Corp, eine der größten Produzenten von Lithium für Batterien, will bei ihrem Zweitlisting in Hongkong nach eigenen Angaben umgerechnet bis zu 1,7 Milliarden Dollar erlösen. Die Investmentbanken werden ab Donnerstag Orders von Investoren entgegennehmen. Die Preisfestsetzung ist für den 6. Juli geplant. Der erste Handelstag soll am 13. Juli sein. Tianqi Lithium will seine Aktien für bis zu 82 Hongkong-Dollar anbieten.

===

June 29, 2022 12:19 ET (16:19 GMT)