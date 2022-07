hat einen Käufer für den amerikanischen Teil des Produktionsgeschäfts Red Arrow Studios gefunden. Der MDAX-Konzern hat die Produktionsgesellschaften an The North Road Company für 200 Millionen US-Dollar verkauft. Prosieben folgt damit seiner Strategie, sich auf lokale Inhalte im deutschsprachigen Raum zu konzentrieren.

Auch die sechste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 12.000 Beschäftigten in Deutschlands Seehäfen hat keine Einigung gebracht. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi lehnte ein neues Angebot der Arbeitgeber am Mittwoch ab. Sie forderte den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe zu Nachverhandlungen auf. Die Notwendigkeit einer Schlichtung sehe Verdi nicht, erklärte die Gewerkschaft. Sie schloss weitere Streiks nicht aus.

Der US-Mischkonzern hat sich im Konflikt um die Sanierung des Standorts Zwijndrecht mit der belgischen Regierung geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, werden mehr als 571 Millionen Euro investiert, einschließlich bereits zugesagter Beträge, um Altlasten aus der Herstellung und Entsorgung von Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) zu beseitigen.

Die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft ist ins Visier der britischen Wettbewerbsaufsicht geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Prüfung an, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in Großbritannien substanziell einschränken würde. Die CMA hat für eine Entscheidung bis zum 1. September Zeit.

Britische Wettbewerbshüter nehmen den Online-Händler wegen seiner Marktmacht unter die Lupe. Die Competition and Markets Authority (CMA) will nach eigenen Angaben prüfen, ob der US-Konzern eine dominante Marktposition in Großbritannien hat und ob er den Wettbewerb zum Vorteil seiner eigenen Handelsgeschäfte im Vergleich zu Dritten auf dem Amazon Marketplace in Großbritannien verzerrt.

Frankreich will den Energiekonzern wieder komplett verstaatlichen. "Ich bekräftige den Willen des Staates, 100 Prozent des Kapitals von EDF zu halten", sagte Premierministerin Elisabeth Borne am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung. Dies ermögliche es EDF, "die ehrgeizigen und unerlässlichen Projekte für die Zukunft unserer Energieversorgung so schnell wie möglich umzusetzen".

Die Aktionäre haben die geplante Ausgliederung und separate Börsennotierung der Consumer-Healthcare-Sparte Haleon genehmigt. Der Handel mit Haleon-Aktien an der Londoner Börse werde voraussichtlich am 18. Juli beginnen, teilte der britische Pharmakonzern mit. Zudem werde die Notierung von US-Hinterlegungsscheinen, sogenannten American Depository Shares, von Haleon an der New Yorker Börse beantragt.

Der französische Energiekonzern überträgt seine noch verbliebene Beteiligung von 20 Prozent am russischen Kharyaga-Ölfeld an dessen Betreiber Zarubezhneft. Die Transaktion hänge von der Zustimmung der russischen Behörden ab, teilte die Totalenergies SE mit.

Die Ingka-Gruppe, Eigentümerin und Betreiberin der meisten IKEA-Einrichtungshäuser, hat für 62 Millionen Euro ihre Beteiligung am deutschen Offshore-Windpark Veja Mate in der Nordsee erhöht. Ingka ist Teil eines Konsortiums mit Commerz Real sowie KGAL und der ALH-Gruppe, das im Februar 2019 insgesamt 80 Prozent an Veja Mate erworben hatte. Nun haben Ingka Investments, Commerz Real und KGAL die verbleibenden 20 Prozent von Siemens Financial Services erworben.

In Russland bahnt sich möglicherweise ein milliardenschwerer Zusammenschluss des Bergbaukonzerns Norilsk Nickel und des Aluminiumherstellers Rusal an. Der russische Milliardär Wladimir Potanin, der das Konglomerat Interros kontrolliert und eine Minderheitsbeteiligung an der Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co. hält, sagte in einem Interview mit dem russischen Sender RBC, er sei bereit, eine mögliche Fusion mit United Co. Rusal PLC in Betracht zu ziehen. Diese könnte 60 Milliarden US-Dollar schwer sein.

