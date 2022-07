hat die Umsatzprognose für 2022 von 770 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro angehoben. Die Schätzung für die Gross Margin wurde von 28 Prozent auf 27 Prozent angepasst, während die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bei 14 Prozent verblieb, wie das Unternehmen mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.

AMAZON

will für 3,9 Milliarden US-Dollar inklusive Verbindlichkeiten die Gesellschaft One Medical kaufen. Wie Amazon mitteilte, sollen 18 Dollar je Aktie geboten werden, eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden. One Medical operiert unter dem Namen 1Life Healthcare und ist eine auf Mitgliedschaft basierende Gesundheitsplattform.

AMERICAN AIRLINES

hat erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie einen Gewinn ohne Staatshilfe geschafft. Die Aussichten sind gut, weil die Nachfrage trotz steigender Preise hoch ist, so der Konzern. Auch im laufenden Quartal sei mit einem Gewinn zu rechnen.

AT&T

hat im zweiten Quartal dank niedrigerer Kosten und eines Basiseffekts deutlich mehr verdient. Im Mobilfunkgeschäft wies AT&T überdies ein starkes Kundenwachstum aus. Kundenzahlen, Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen der Analysten.

COCA-COLA

bekommt einen neuen Chef für das operative Geschäft. Der Brausekonzern teilte mit, dass Brian Smith, der seit 2019 als Präsident und Chief Operating Officer tätig ist, in den Ruhestand gehen wird.

FORD

hat sich die jährliche Batteriezellenkapazität vollständig gesichert, die der Konzern benötigt, um sein Ziel von 600.000 Elektrofahrzeugen (EV) bis Ende 2023 zu erreichen.

TRAVELERS

hat im zweiten Quartal 2022 zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet, dieser fiel aber deutlich geringer aus als erwartet. Auch die Einnahmen des Konzerns mit Sitz in New York übertrafen die Markterwartungen. Der Aktienkurs gewinnt im vorbörslichen Handel 4,2 Prozent.

PHILIP MORRIS

hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Nettogewinn stieg im Quartal von 2,17 Milliarden im Vorjahr auf 2,23 Milliarden US-Dollar, wie der Tabakkonzern mitteilte.

SAMSUNG

hält in den nächsten zwei Jahrzehnten Investitionen von fast 200 Milliarden Dollar in elf neue Chipfabriken in Texas für möglich. Das Megaprojekt soll, wenn es realisiert wird, die Position des Halbleiterherstellers in den USA dramatisch stärken.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2022 12:51 ET (16:51 GMT)