Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im ersten Halbjahr 2022 einen signifikant höheren Auftragseingang verzeichnet, bei leicht höheren Umsätzen aber weniger verdient. Der Ordereingang kletterte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 50,9 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 693 Millionen Euro. Der Konzernumsatz wuchs leicht um 3,0 Prozent auf 476,4 Millionen Euro.

VDA: Pkw-Produktion im Juli erneut gestiegen

Die Pkw-Produktion in Deutschland ist im Juli den dritten Monat in Folge gestiegen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, fertigten die deutschen Hersteller vergangenen Monat 263.400 Pkw, ein Zuwachs von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn wurden 1,9 Millionen Pkw in Deutschland produziert, 2 Prozent weniger als in den Monaten Januar bis Juli des Vorjahres. Das Produktionsniveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 ist unterdessen noch weit entfernt: Das Niveau wurde im aktuellen Jahresverlauf um 32 Prozent unterschritten.

Airbus storniert Restauftrag für A350-Flugzeuge aus Katar - Kreise

Der Flugzeugbauer Airbus hat den verbleibenden Auftrag von Qatar Airways Co für seine A350-Flugzeuge storniert, wie ein Brancheninsider Dow Jones Newswires sagte. Im Rahmen des Auftrags hätten 19 Maschinen an Qatar Airways geliefert werden sollen. Die beiden Unternehmen führen derzeit einen Rechtsstreit über die Lackierung und Oberflächenverschleiß bei einigen A350-Rümpfen.

EDF könnte wegen Hitze Block im Kernkraftwerk Tricastin abschalten

Der französische Versorger EDF hat davor gewarnt, dass er wegen der hohen Temperaturen möglicherweise einen Kraftwerksblock im Kernkraftwerk Tricastin an der Rhone abschalten muss. In der Anlage werde in dem Fall eine Mindestproduktion von 400 Megawatt (MW) aufrechterhalten, mit zwei Blöcke in Betrieb. Die hohen Wassertemperaturen in Frankreich gefährden die Leistung einiger Kernkraftwerke, da zur Kühlung der Reaktoren häufig Flusswasser verwendet wird.

Keytruda von Merck & Co verfehlt in zwei Studien die Ziele

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat mit seinem Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda, Misserfolge verbucht. Zwei Studien in der klinischen Phase 3 haben ihre Ziele nicht erreicht. Eine Studie an Patienten mit metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs, die die Behandlung mit Keytruda in Kombination mit Chemotherapie und mit Chemotherapie alleine verglich, habe die Primärendpunkte des Gesamtüberlebens und des radiographisch progressionsfreien Überlebens nicht erreicht. Auch eine weitere Studie an Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom, der häufigsten Art von primärem Leberkrebs, die Keytruda plus Lenvima von Eisai Co. untersuchte, habe die primären Endpunkte des Gesamtüberlebens und des progressionsfreien Überlebens als Erstlinienbehandlung verfehlt.

Moderna-Umsatz steigt dank starker Nachfrage nach Covid-Impfstoffen

Der US-Biotechkonzern Moderna hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank der starken Nachfrage nach seinem Covid-19-Impfstoff um 9 Prozent gesteigert. In den drei Monaten per Ende Juni erzielte der Konzern aus Massachusetts einen Umsatz von 4,75 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartung der Wall-Street-Analysten, was fast ausschließlich auf die Verkäufe des auf Boten-RNA basierenden Impfstoffs Spikevax zurückzuführen ist.

Novo Nordisk steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick angehoben

Die Novo Nordisk AS hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn dank der gestiegenen Nachfrage nach Diabetes-Behandlungen gesteigert und den Jahresausblick angehoben. Das dänische Pharmaunternehmen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Nettogewinn von 27,53 Milliarden Dänischen Kronen (3,67 Milliarden Euro), verglichen mit 24,75 Milliarden Kronen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg auf 83,30 Milliarden Kronen von 66,85 Milliarden im Vorjahr. Der berichtete operative Gewinn stieg um 26 Prozent auf 37,54 Milliarden Kronen.

Telecom Italia erhöht Prognose trotz Verlust und Umsatzrückgang im 2Q

Die Telekom Italia hat ihre Jahresprognose trotz eines Verlustes und eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal angehoben. Für das Gesamtjahr erwartet Telecom Italia nur noch einen Rückgang des organischen EBITDA im hohen einstelligen Bereich anstatt im niedrigen Zehnerbereich. Beim EBITDA nach Leasing erwartet der Konzern jetzt einen Rückgang im niedrigen anstatt im mittleren bis hohen Zehnerbereich.

Under Armour kürzt Gewinnprognose

Der Sportbekleidungshersteller Under Armour hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn erfüllt. Den Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März kürzte der Adidas-Wettbewerber allerdings zusammen. Die Under Armour Inc rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 47 bis 53 Cent je Aktie. Bisher hatte das Unternehmen 63 bis 68 Cent je Anteil in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose bestätigte der US-Konzern dagegen, demnach sollen die Erlöse um 5 bis bestenfalls 7 Prozent steigen.

