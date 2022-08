Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat die Produktion in seinem wegen Salmonellen geschlossenen Werk in Belgien teilweise wieder aufgenommen. Drei von 24 Produktionslinien in dem Werk Wieze seien wieder angelaufen und die erste Auslieferung habe stattgefunden, teilte Barry Callebaut mit. Die Reinigung und Desinfektion der Produktionsanlagen "nimmt viel Zeit in Anspruch", sagte ein Sprecher des Schokoladenherstellers der Nachrichtenagentur AFP.

Airbus liefert im Juli 46 Flugzeuge aus und erhält 401 Bestellungen

Airbus hat im Juli 46 Maschinen an 30 Kunden übergeben. Damit wurden in diesem Jahr bislang 343 Flugzeuge an 62 Kunden ausgeliefert. Zudem erhielt Airbus im vergangenen Monat 401 Flugzeugaufträge, auch dank der Branchenmesse im britischen Farnborough. Seit Jahresanfang erhielt der Hersteller netto 656 Flugzeugaufträge, davon 246 für den A320neo und 344 für den A321neo.

Ryanair soll in Ungarn wegen Weitergabe von Sondersteuer Strafe zahlen

Der irische Billigflieger Ryanair soll in Ungarn eine Strafe von 300 Millionen Forint (764.000 Euro) zahlen, weil das Unternehmen eine zum 1. Juli eingeführte Sondersteuer an seine Passagiere weiterreicht. Justizministerin Judit Varga schrieb auf Facebook, Ryanair habe seine Kundinnen und Kunden "mit unfairen Geschäftspraktiken in die Irre geführt". Die Fluggesellschaft kündigte umgehend Berufung an.

Nvidia enttäuscht wegen rückläufiger Spieleinnahmen mit 2Q-Umsatz

Der Hersteller von Grafikchips Nvidia hat im zweiten Quartal deutlich weniger umgesetzt als erwartet, da die Einnahmen aus dem Spielebereich stark gesunken sind. Der Konzern gab bekannt, dass er mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an Belastungen für Lagerbestände und damit zusammenhängende Reserven auf der Grundlage gesunkener Erwartungen für die zukünftige Nachfrage verbuchen würde. Die Aktie fällt an der Wall Street um 5,4 Prozent.

Pfizer kauft Global Blood Therapeutics für 5,4 Mrd USD

Die Pfizer Inc verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Der US-Pharmakonzern hat zugestimmt, Global Blood Therapeutics für 5,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, teilten die beiden Unternehmen mit und bestätigten damit einen Bericht des Wall Street Journals. Pfizer will die Übernahme aus den vorhandenen Barmitteln finanzieren. Die Aktie von Global Blood Therapeutics legt im vorbörslichen US-Handel um 4,1 Prozent zu, die Pfizer-Aktie notiert kaum verändert.

