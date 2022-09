haben vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) eine Empfehlung zur bedingten Marktzulassung einer Auffrischungsimpfung mit dem an Omikron BA.1 angepassten Corona-Impfstoff für Personen ab 12 Jahren erhalten. Die Europäische Kommission wird die Empfehlung des CHMP prüfen und voraussichtlich bald ihre Entscheidung mitteilen, wie die Unternehmen mitteilten.

MODERNA

Der Impfstoffhersteller hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema die Empfehlung für eine bedingte Marktzulassung des neuen Corona-Impfstoffs erhalten. Der bivalente Impfstoffkandidat Spikevax Original/Omicron BA.1 der nächsten Generation enthält mRNA-1273 und zielt auf die besorgniserregende Omicron-Variante ab.

MICROSOFT / ACTIVISION

Die britischen Kartellwächter sind skeptisch wegen der 75 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Videospielehersteller Activision Blizzard durch Microsoft. Die Competition and Markets Authority (CMA) hat wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet. Die Unternehmen haben jetzt fünf Werktage Zeit, um auf die Bedenken zu reagieren und möglicherweise Zugeständnisse anzubieten.

NOVO NORDISK

Der Pharmakonzern kauft das Biopharmazieunternehmen Forma Therapeutics Holdings für rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Damit erweitern die Dänen ihr Portfolio im Bereich der Sichelzellenkrankheit und seltener Blutkrankheiten. Novo erklärte, dass es 20 Dollar pro Aktie in bar für Forma zahlen würde, was einem Aufschlag von 49 Prozent auf den Schlusskurs von 13,40 Dollar am Mittwoch für das Unternehmen aus Watertown, Massachusetts, entspricht.

ARM

Der britische Chiphersteller hat eine Klage gegen den US-Konkurrenten Qualcomm eingereicht. Die Softbank-Tochter fordert hier die Vernichtung von Nuvia-Halbleitern, die auf der Architektur von Arm basieren. Nuvia wurde letztes Jahr von Qualcomm für 1,4 Milliarden US-Dollar gekauft. Arm behauptet, dass die Chips von Nuvia auf dem Design von Arm beruhen und dass es die Übertragung an Qualcomm nicht autorisiert hat.

MICRON TECHNOLOGY

will bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 15 Milliarden US-Dollar in eine neue Speicherchipfabrik in Boise, Idaho, investieren. Mit den zu erwartenden Bundeszuschüssen und -krediten sowie den staatlichen Anreizen werde die neue Fabrik 2.000 direkte Micron-Arbeitsplätze und mehr als 17.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Sie ist Teil des Plans von Micron, in den nächsten zehn Jahren weltweit mehr als 150 Milliarden Dollar in die Fertigung sowie Forschung und Entwicklung zu investieren. Nach Angaben von Micron ist das Werk in Idaho die erste neue Speicherfabrik, die seit 20 Jahren in den USA gebaut wird.

TWITTER

Nach jahrelanger Nachfrage will der Kurznachrichtendienst bald damit beginnen, einigen Nutzern den Test eines Editier-Button zu ermöglichen. Die lang erwartete Funktion wird derzeit intern getestet. In den kommenden Wochen wird sie einer ausgewählten Gruppe von Nutzern zum Testen zur Verfügung stehen, darunter auch Abonnenten des 4,99 Dollar pro Monat teuren Blue-Dienstes des Unternehmens.

LUKOIL

Der russische Ölkonzern hat am Donnerstag den Tod seines Vorstandschefs Rawil Maganow bekannt gegeben. Maganow sei an den Folgen einer "schweren Krankheit" gestorben. "Wir bedauern zutiefst, mitteilen zu müssen, dass Rawil Maganow nach einer schweren Krankheit verstorben ist", erklärte Lukoil, ohne nähere Angaben zu seinem Tod zu machen.

