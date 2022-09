will zur Teilfinanzierung des Kaufs der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Pflichtwandelanleihe begeben. Den Gesamtnennbetrag bezifferte der Konzern auf circa 1 Milliarde Euro. Die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro würden von der Siemens Energy Finance B.V. zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben.

DEUTSCHE BAHN

Wegen des Verdachts eines Herstellerfehlers tauscht die Deutsche Bahn nach einer umfangreichen Inspektion bundesweit rund 137.000 Betonschwellen im Schienennetz aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurden die Schwellen an 70 betroffenen Streckenabschnitten bereits ausgetauscht, Arbeiten an weiteren 155 Abschnitten sollen folgen. Dabei kommt es zu Einschränkungen, Verspätungen und Ersatzverkehr - bis zum Jahresende sollen aber "nahezu alle betroffenen Strecken wieder regulär befahrbar sein".

ILLUMINA

Die Europäische Union hat dem auf Gensequenzierung spezialisierten US-Unternehmen Illumina die Übernahme des Biotech-Unternehmens Grail für 7,1 Milliarden Dollar untersagt - nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen in den USA grünes Licht bekommen hat. Laut Wettbewerbsbehörde würde ein solcher Schritt Innovationen abwürgen und die Auswahl auf einem aufstrebenden Markt für Bluttests zur Krebsfrüherkennung beschränken.

