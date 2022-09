hat laut einem Zeitungsbericht den Verkaufsprozess für ihre IT-Dienstleistungstochter T-Systems gestoppt. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, sind die Verhandlungen mit den verbliebenen Interessenten gescheitert. Ein baldiger Abschluss zu akzeptablen Konditionen sei vorerst nicht mehr realistisch erschienen.

MERCEDES-BENZ

erwartet Anfang 2023 in den USA die Zulassung der hochautomatisierten Fahrtechnik nach Level 3. Bei dieser Stufe in der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen übernimmt die automatisierte Funktion bestimmte Fahraufgaben, ein Fahrer ist aber weiterhin notwendig. "Wir verhandeln gerade mit den US-Behörden und hoffen, etwa Anfang nächsten Jahres Level 3 anbieten zu können", sagte Mercedes-Entwicklungsvorstand Markus Schäfer auf einem Kongress der Zeitschrift Auto Motor und Sport in Stuttgart. "Das wird ein großer Schritt sein."

BERTELSMANN/RTL

Nach dem gescheiterten Zusammenschluss der französischen RTL-Tochter M6 mit dem TV-Sender TF1 erwägt der Mutterkonzern Bertelsmann nun einen Verkauf von M6. Thomas Rabe, sowohl Vorstandschef der RTL Group als auch von Bertelsmann, bestätigte gegenüber der Financial Times, dass nicht bindende Angebote entgegengenommen würden, nachdem es zahlreiche Interessensbekundungen gegeben habe.

DELIVERY HERO/GLOVO

Die spanische Delivery-Hero-Tochter Glovo muss möglicherweise wegen der Verletzung von arbeitsrechtlichen Vorschriften in Spanien im Zeitraum 2018 bis 2021 bis zu 79 Millionen Euro zahlen. Wie ein Glovo-Sprecher mitteilte, wurde dem Unternehmen vom spanischen Arbeitsministerium eine entsprechende Summe in Aussicht gestellt, die für den Vierjahreszeitraum sowohl rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge als auch eine Geldstrafe umfassen soll.

HANIEL

hat seine Beteiligung an dem Geschäftsausstatter Takkt aufgestockt. Der Anteil der Franz Haniel & Cie. GmbH betrug zum 30. Juni 64,55 Prozent, nachdem er zum Jahresende 2021 noch 59,45 Prozent betragen hatte.

GAZPROM GERMANIA/SEFE

Die Bundesregierung plant laut einem Magazinbericht die nächste Verstaatlichung eines angeschlagenen Energieversorgers. Nach der Mehrheitsübernehme des Gasimporteurs Uniper soll auch die frühere Gazprom-Tochter Germania in den Besitz des Staates übergehen, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel unter Berufung auf Insider berichtet. Der inzwischen als Securing Energy for Europe (Sefe) firmierende Versorger mit Sitz in Berlin steht unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur. Die Treuhandverwaltung ist bis Ende September befristet.

FORD

Der Autobauer hat einen Wechsel in mehreren Führungspositionen angekündigt, um seinen Wachstumsplan "Ford+" zu beschleunigen, während der Konzern eine "intensive Phase der Umsetzung" seiner 50 Milliarden Dollar schweren Investitionen in Elektrofahrzeuge einleitet. So werde u.a. Finanzvorstand John Lawler übergangsweise die Umstrukturierung der globalen Lieferkette leiten, bis ein Chief Global Supply Chain Officer bestellt ist. Auch ernannte der Konzern Doug Field zum Chief Advanced Product Development and Technology Officer. Lisa Drake, die Vizepräsidentin für Elektrofahrzeug (EV)-Industrialisierung, solla auch die Fertigungstechnik leiten.

MERCK & CO

Als Ergänzung für die eigene Tiergesundheitssparte kauft der US-Pharmakonzern Merck & Co. die US-Firma Vence, einen Anbieter von Technik für eine GPS-basierte Weidehaltung von Nutztieren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Vence bietet Farmern in den USA und Teilen von Australien an, ihre Herden mit Hilfe von kleinen Sendern via Smartphone auf den Weideflächen zu steuern und zu überwachen, ohne dass dazu Zäune nötig sind.

TESLA

Der Elektroauto -Hersteller muss in den USA bei fast 1,1 Millionen Fahrzeugen wegen Sicherheitsbedenken ein Software-Update aufspielen. Die Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA) verwies am Donnerstag auf eine Fehlfunktion bei mehreren Tesla-Modellen beim automatisierten Schließsystem der Fenster. Autoinsassen laufen demnach Gefahr, sich die Finger einzuklemmen.

