Der Mann, der einmal die Nachfolge des Starinvestors Warren Buffett an der Spitze von Berkshire Hathaway antreten soll, hat seine Beteiligung an dem Unternehmen erhöht. Greg Abel, der das gesamte Nicht-Versicherungsgeschäft der Investmentholding leitet, kaufte in der vergangenen Woche rund 168 Berkshire-Aktien der Klasse A im Wert von rund 68 Millionen Dollar, wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Damit erhöht sich Abels Beteiligung an Berkshire Hathaway erheblich: Vor seinen jüngsten Käufen besaß er fünf Aktien der Klasse A und 2.363 Aktien der Klasse B, wie aus früheren Meldungen hervorgeht.

FEDEX

hat einen beschleunigten Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar beschlossen. Das Volumen des Aktienrückkaufs, der voraussichtlich vor Ende des bis Mai 2023 laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen sein wird, entspricht 3,8 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung der Fedex Corp.

GAZPROM

In Rumänien hat die Staatsanwaltschaft Geschäftsräume einer von Gazprom kontrollierten serbischen Ölfirma durchsucht. Acht Beschäftigte der Firma NIS Petrol seien zu Befragungen einbestellt worden, gegen vier von ihnen werde wegen Verrats von Firmengeheimnissen und unerlaubter Weitergabe von Daten ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus mit.

HSBC

zieht im Zuge eines umfassenderen Rückzugs in Nordamerika einen Verkauf ihres kanadischen Geschäfts in Erwägung. Die in London ansässige Bank prüft nach eigenen Angaben verschiedene Optionen für ihre hundertprozentige Tochter HSBC Bank Canada, einschließlich eines möglichen Verkaufs. HSBC Bank Canada bietet Privat-, Geschäfts- und Investmentbanking an und ist nach eigenen Angaben die siebtgrößte Bank Kanadas.

MICRON

baut im US-Bundesstaat New York eine riesige Halbleiterfabrik und plant langfristige Investitionen von bis zu 100 Milliarden Dollar (102 Milliarden Euro). Das Unternehmen gab Pläne für den Bau des "größten Halbleiterwerks in der Geschichte der USA" bekannt. In einem ersten Schritt sind in diesem Jahrzehnt Investitionen von bis zu 20 Milliarden Dollar vorgesehen.

SHELL

rechnet im Zuge höherer Energiepreise mit zusätzlichen Steuern für Öl- und Gaskonzerne. CEO Ben van Beurden sagte auf einer Energiekonferenz in London, die Steuern seien "unvermeidlich" und sollten helfen, die Verbraucher vor höheren Energiepreisen zu schützen. Eine Preisobergrenze für russisches Öl, die von westlichen Regierungen gefordert wird, ist van Beurden zufolge hingegen nur schwer umzusetzen.

