hat die Risiken ihres Leipziger Gashändlers VNG reduziert. Wie der Versorger mitteilte, hat die VNG einen Vergleich mit der WIEH GmbH, einer Tochtergesellschaft der früheren Gazprom Germania, geschlossen und die Gaslieferbeziehung zum Ende des Jahres beendet. VNG habe aus diesem und einem weiteren Gasbezugsvertrag ab Anfang 2023 keine Risiken mehr. Ob die VNG ihren Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen beim Bund aufrecht erhalte sei ebenso unsicher wie die letztliche Ergebnisbelastung von EnBW.

AIR FRANCE-KLM UND AIRBUS

stehen wegen Todesflugs Rio-Paris 2009 vor Gericht. "Wir wollen, dass Air France eingesteht, bei der Ausbildung der Piloten Fehler gemacht zu haben", sagte Ulrich von Jeinsen, der mehrere Hinterbliebene der 28 deutschen Opfer vertritt, am Montag zum Prozessauftakt in Paris. Es handelt sich um den schwersten Unfall in der Geschichte der französischen Fluggesellschaft. Die Maschine vom Typ A330-203 war in der Nacht zum 1. Juni 2009 über dem Atlantik abgestürzt. Dabei waren alle 216 Passagiere und die zwölfköpfige Crew ums Leben gekommen.

TOTALENERGIES

soll weiter bestreikt werden. Die Gewerkschaft CGT hat ein Angebot des Konzerns zur Aufnahme von Lohnverhandlungen im Gegenzug für ein Ende des Streiks abgelehnt. "Die CGT bewertet diesen Versuch als Erpressung", teilte die Gewerkschaft mit. Am Sonntag hatte Totalenergies sich bereiterklärt, mit einigen Mitarbeitern in Frankreich Lohnverhandlungen zu führen, jedoch nur wenn die Mitarbeiter die Blockaden beenden. Bei Totalenergies wird schon seit Ende September gestreikt.

