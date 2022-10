Der Ausstieg des Partners Nissan aus dem russischen Markt kommt den französischen Autobauer und Großaktionär Renault teuer zu stehen. Wie die Renault SA mitteilte, erwartet sie im dritten Quartal eine Ergebnisbelastung von 331 Millionen Euro. Der Jahresausblick sei aber nicht betroffen.

LVMH

Der Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton hat sein kräftiges Wachstum im dritten Quartal beibehalten. Das französische Unternehmen profitierte dabei vor allem vom asiatischen Markt, wo das Wachstum dank der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen Fahrt aufnahm. Trotz der globalen wirtschaftlichen Eintrübung geht der Konzern weiterhin davon aus, sein Wachstum in diesem Jahr fortzusetzen. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 56,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz organisch um 19 Prozent zu. Er betrug 19,76 Milliarden Euro. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 19,1 Milliarden gerechnet.

AMAZON

Die Gewerkschaft Verdi hat zu neuen Streiks beim Internethändler Amazon aufgerufen. Für insgesamt neun Versandzentren in Deutschland gelte der Streikaufruf aus Anlass der für den 11. und 12. Oktober angekündigten "Prime Exklusiven Angebote", kündigte Verdi am Dienstag in Berlin an. Ziel sei der Abschluss eines Tarifvertrags.

AMERICAN AIRLINES

wird etwas optimistischer. Die Fluggesellschaft hob ihre Erwartung für den Umsatz im dritten Quartal an.

GENERAL MOTORS (GM)

expandiert sein Geschäft über den Automobilbau hinaus und bringt mit GM Energy eine neue Geschäftseinheit an den Start. GM Energy soll Stromspeicher und Dienstleistungen für private und gewerbliche Kunden anbieten, teilte der Konzern mit. GM Energy soll es ermöglichen, etwa Strom von einem Elektroauto oder einem Batteriespeicher in ein Haus oder ein Gebäude zu übertragen, um sich gegen Stromausfälle zu schützen und Strom während der Schwachlastzeiten in das Netz zu einzuspeisen.

