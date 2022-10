Indizes in diesem Artikel SDAX 10.551,8

Fitch gesteht der Siemens AG mit A+ eine unveränderte Bonitätsnote zu. Trotz einer zu erwartenden leicht schwächeren Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr und der Herausforderungen durch Lieferkettenprobleme und die Kosteninflation verfüge Siemens über ein weiterhin starkes Verschuldungsprofil, schrieben die Analysten zur Begründung. Der Ausblick ist stabil.

SIEMENS ENERGY

hat sich von ihrem Anteil an einem russischen Gemeinschaftsunternehmen für Gasturbinen getrennt. Wie ein Sprecher des Unternehmens sagte, hat der Konzern den Anteil von 65 Prozent an seinen Joint-Venture-Partner Inter Rao verkauft. Finanzielle Details nannte Siemens Energy nicht.

VOLKSWAGEN

wird aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche eine Sonderdividende von 19,06 Euro je Aktie an die eigenen Aktionäre ausschütten. Das geht aus der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung hervor, die am 16. Dezember 2022 in Berlin stattfinden soll. Sofern die Anteilseigner zustimmen, soll die Dividende am 9. Januar 2023 ausgeschüttet werden.

DRÄGERWERK

Lieferverzögerungen und höhere Kosten haben Drägerwerk im dritten Quartal einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust beschert. Der im SDAX notierte Medizintechnikkonzern geht nun nicht mehr davon aus, seine Jahresziele zu erreichen.

CITIGROUP/JP MORGAN

Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite als Vorsorge für die drohende Rezession und maue Geschäfte im Investmentbanking haben den US-Banken im dritten Quartal deutlich rückläufige Gewinne beschert. Es kam aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet - die Erwartungen der Analysten wurden größtenteils übertroffen.

KROGER/ALBERTSONS

Die US-Supermarktkette Kroger will den Konkurrenten Albertsons in einer Milliardentransaktion übernehmen. Die Transaktion bewertet die Albertsons Cos Inc. laut Mitteilung der Kroger Co mit 24,6 Milliarden US-Dollar und ist eine der größten in der Geschichte der Lebensmittelindustrie in den USA.

October 14, 2022