DEUTSCHE BANK

wird derzeit durchsucht. "Wir bestätigen, dass im Rahmen der seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen die Bank in Sachen Cum/Ex die Staatsanwaltschaft Köln an unserem Standort in Frankfurt zurzeit eine behördliche Maßnahme durchführt", sagte ein Sprecher der Bank zu Dow Jones Newswires. Zuvor hatte das Handelsblatt über die Razzia berichtet.

EUROWINGS

Am zweiten Tag des Streiks der Pilotinnen und Piloten von Eurowings sind erneut dutzende Flüge ausgefallen. Das Ziel, rund die Hälfte der Flüge trotz des Streiks starten zu lassen, sei bisher erreicht worden, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach sind etwa die Flughäfen Hamburg und Berlin besonders betroffen.

EUROWINGS

stoppt "mit sofortiger Wirkung" ihre Wachstumspläne für den deutschen Flugbetrieb und verweist zur Begründung auf dem laufenden Ausstand ihrer Piloten. "Als Konsequenz aus inzwischen vier Streiktagen und entsprechend massiver Streikschäden kann die Lufthansa-Tochter den Aufbaupfad ihres deutschen Flugbetriebs nicht in der geplanten Form fortführen", schrieb die Geschäftsführung in einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter, die Dow Jones Newswires vorliegt.

CREDIT SUISSE

wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg bei einer eventuellen Kapitalerhöhung mindestens 2 Milliarden Dollar Erlös anstreben. Für den Fall der Fälle habe die Schweizer Großbank bereits große Banken und Finanzinvestoren um sich geschart, heißt es in dem Bericht, der sich auf Insiderinformationen beruft, darunter Morgan Stanley und die Royal Bank of Canada, aber auch die Qatar Investment Authority.

ELI LILLY

kauft das auf Präzisionsgenetik-Medizin spezialisierte Unternehmen Akouos für bis zu 610 Millionen US-Dollar in bar. Die Akouos Inc mit Sitz in Boston entwickelt ein Portfolio an Gentherapien für die Behandlung von Innenohrerkrankungen. Eli Lilly & Co erhofft sich von der Übernahme eine Beschleunigung der Entdeckung von Gentherapien zur Behandlung von Hörverlust.

GOLDMAN SACHS

baut um. Die US-Bank kündigte in einer der größten Umstrukturierungen der Firmengeschichte an, ihr Geschäft in drei operativen Segmenten zu bündeln. Die Bank will sich damit stärker auf Geschäfte konzentrieren, die stabilere Erträge versprechen und weniger schwankungsanfällig sind.

HOLCIM

zahlt wegen der Aktivitäten seiner ehemaligen Tochtergesellschaft Lafarge in Syrien während des Bürgerkriegs eine Strafe von fast 800 Millionen Dollar in den USA. Der Schweizer Baustoffriese bekannte sich nach einer Untersuchung des US-Justizministeriums der materiellen Unterstützung des Islamischen Staates für schuldig.

JOHNSON & JOHNSON

hat im dritten Quartal besonders von seiner Pharmasparte profitiert. Bei Gewinn und Umsatz hat der Konzern die Markterwartungen übertroffen. Bei der erwarteten Umsatzentwicklung ist der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller allerdings pessimistischer geworden.

LOCKHEED MARTIN

hat im dritten Quartal unter dem Strich den Gewinn mehr als verdreifacht und die Markterwartungen übertroffen. Die Jahresprognose für Gewinn und Umsatz bekräftigte der US-Rüstungskonzern, der auch einen beschleunigten Aktienrückkauf im vierten Quartal durchführen will. Allerdings rechnet die Lockheed Martin Corp. nun für das kommende Jahr mit einem stagnierendem Umsatz anstatt einem Umsatzanstieg von 2 Prozent.

META

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat den Facebook-Mutterkonzern Meta erneut angewiesen, die Clip-Plattform Giphy zu verkaufen. Giphy ist eine Plattform, mit der Nutzer von sozialen Medien animierte GIF-Dateien suchen und teilen können. Nach Ansicht der CMA schränkt die Übernahme des US-Unternehmens durch Meta die Auswahl für britische Nutzer sozialer Medien ein und verringert Innovationen in der Display-Werbung.

