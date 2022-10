EUROWINGS

Die Lufthansa-Tochter Eurowings und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wollen nach dem dreitägigen Piloten-Streik ihre Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag fortsetzen. Das erklärten die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Nach Ablauf des insgesamt dritten Streiktags in Folge wird Eurowings ab dem morgigen Donnerstag, 20. Oktober, wieder zu einem planmäßigen Flugbetrieb zurückkehren", hieß es.

VOXENERGIE/PRIMASTROM

Die Stromanbieter Voxenergie und Primastrom haben nach Angaben der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) mehrere Verfahren wegen unlauterer Geschäftspraktiken verloren. Die Verbraucherschützer rieten Kunden der Anbieter nun am Mittwoch, ihre Vertragsunterlagen zu prüfen und sich gegebenenfalls mit der Verbraucherzentrale in Verbindung zu setzen. Demnach geht es unter anderem um nicht oder zu spät angekündigte Preiserhöhungen.

ABBOTT

Der US-Pharma- und Healthcarekonzern Abbott Laboratories hat im dritten Quartal bei sinkenden Erlösen auch weniger verdient. Der Konzern erhöhte allerdings seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

PROCTER & GAMBLE

Der starke Dollar hat dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) bei seinen Wachstumsambitionen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im ersten Geschäftsquartal stiegen die Erlöse nur noch leicht. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern, zu dem Marken wie Gillette , Pampers und Ariel gehören, mit dem ersten Umsatzrückgang seit fünf Jahren.

TRAVELERS

hat wegen Investmentverlusten und eines höheren Schadensaufkommens im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Allerdings übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2022 12:37 ET (16:37 GMT)