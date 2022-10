hat eine Option zum Kauf von 52 Boeing-Maschinen des Typs 737 Max ausgeübt, die größte Bestellung in der Geschichte der Fluggesellschaft. Mit den Flugzeugen, die zwischen 2024 und 2027 ausgeliefert werden sollen, wächst die 737 Max-Flotte von Alaska Air auf 146 Maschinen an. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

BOEING

hat im dritten Quartal den Verlust erheblich ausgeweitet und beim Umsatz die Markterwartungen deutlich verfehlt. Die Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel 0,3 Prozent nach. Der Nettoverlust stieg auf 3,308 Milliarden US-Dollar bzw. 5,49 Dollar je Aktie, gegenüber einem Verlust von 132 Millionen Dollar bzw 0,19 Dollar im Vorjahr.

BRISTOL MYERS SQUIBB

hat für das dritte Quartal rückläufige Umsätze gemeldet. Verbucht wurden ein Minus der Einnahmen mit dem Blockbuster-Krebsmedikament Revlimid von 28 Prozent und ein Rückgang der internationalen Umsätze um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar als Folge der starken US-Währung.

FOXXCONN

hat in der größten iPhone-Fabrik der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou Beschäftigte mit dem Corona-Virus, was zu Beeinträchtigungen in der Produktion führt. Während im Internet von zehntausenden Infizierten die Rede war, sprach die Betreiberfirma Foxconn am Mittwoch von einer "kleinen Zahl" an Corona-Fällen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 12:23 ET (16:23 GMT)