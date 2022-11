Nach dem abgesagten Verkauf von T-Systems richtet die Deutsche Telekom ihre Großkundensparte neu aus. Diese soll nun innerhalb des Konzerns als vertikal ausgerichteter IT-Dienstleister arbeiten, wie der Bonner Konzern mitteilte. Das Segment soll für Beratung, Cloud Services und digitale Lösungen sorgen. Unter dem Markendach von T-Systems sollen sich die Portfolio-Einheiten neu aufstellen und so ihr Geschäftspotenzial voll ausschöpfen.

Der bei Talanx für die Privat- und Firmenversicherung Deutschland verantwortliche Vorstand Christopher Lohmann beendet sein Vorstandsmandat, "um sich im Jahr 2023 neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen". Lohmann übergebe seine Aufgaben auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen an Jens Warkentin, bislang Finanzvorstand des Geschäftsbereichs, teilte die Talanx AG mit. In den kommenden Wochen werde Lohmann, der auch CIO der Talanx und CEO der HDI Deutschland AG ist, eine geordnete Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen. Der Manager war seit August 2020 Vorstandsmitglied des MDAX-Konzerns. Nachfolger von Warkentin als Finanzvorstand wird Thorsten Pauls.

will in den nächsten fünf Jahren zwischen 410 Millionen und 450 Millionen Euro in nachhaltiges globales Wachstum investieren. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Megatrends wie die Dekarbonisierung und der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge (EV), teilte der MDAX-Konzern mit Sitz in Luxemburg anlässlich seines ersten Kapitalmarkttages in London mit. Befesa sei gut positioniert, die Chancen beim Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft durch den Ausbau seiner Recyclingkapazitäten zu nutzen.

hat ein Programm zur Effizienzsteigerung beschlossen, um in der Verwaltung Arbeitsabläufe zu standardisieren, Strukturen zu vereinfachen, Kosten zu senken und zeitgleich Investitionen in die Aus- und Fortbildung der Belegschaft zu tätigen. Es werden bis Ende 2023 Einsparungen von rund 55 Millionen Euro realisiert, wovon etwa ein Viertel jährlich in die Aus- und Fortbildung reinvestiert wird, wie der Dienstleistungskonzern mitteilte.

hat von der ägyptischen Regierung den Auftrag für den Betrieb und die Instandhaltung des neuen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten erhalten. Das Auftragsvolumen des vorerst über 15 Jahre laufenden Vertrages liegt im einstelligen Milliardenbereich, wie der Berliner Bahnkonzern mitteilte. Die erwirtschafteten Gewinne sollen in Deutschland reinvestiert werden. Der Vertrag wurde im Rahmen der UN-Klimakonferenz unterzeichnet.

zieht den Start mit Arne Freundt als neuem CEO vor, nachdem bekanntgegeben wurde, dass der derzeitige Puma-CEO Björn Gulden ab 1. Januar CEO bei Adidas wird. Der Aufsichtsrat der Puma SE habe Freundt, derzeit Chief Commercial Officer, mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Vorstands und CEO ernannt. Ursprünglich sollte er am 1. Januar in seiner neuen Position beginnen.

hat mit dem israelischen Energiekonzern NewMed Energy eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der kurz- und langfristigen Lieferung von LNG und der Produktion von blauem und grünem Wasserstoff zu klären. Beide Seiten wollen darüber hinaus eine kurzfristige Lieferung von Erdgas über das bestehende Produktions- und Transportsystem und - je nach Verfügbarkeit - über die Transportleitung zwischen Israel und Ägypten prüfen, um Erdgas über LNG-Terminals nach Deutschland zu bringen.

Im derzeit abgeschalteten französischen Atomkraftwerk Civaux ist bei einem Test des Kühlkreislaufs Wasser in einem Reaktor ausgelaufen. Der Zwischenfall habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage oder die öffentliche Gesundheit, betonte der Betreiber EDF. Ob durch den Vorfall das Wiederhochfahren des Reaktors verzögert werde, sei noch nicht absehbar.

Der US-Softwareriese Microsoft stößt mit seinen Plänen für einen Kauf des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard auf Widerstand: Die EU-Kommission will die Übernahme des Entwicklers bekannter Spiele wie "Call of Duty" und "World of Warcraft" eingehend kartellrechtlich prüfen. Für Microsoft sollte die Übernahme im Umfang von knapp 69 Milliarden US-Dollar die größte der Konzerngeschichte werden.

hat im Oktober 177 Aufträge erhalten. Zudem wurden im vergangenen Monat 60 Maschinen an 38 Kunden ausgeliefert. Seit Jahresanfang summieren sich die Auslieferungen damit auf 497 Maschinen, die an 72 Kunden übergeben wurden, wie der europäische Boeing-Konkurrent mitteilte. Airbus strebt bis Jahresende die Auslieferung von rund 700 Verkehrsflugzeugen an.

hat im Oktober 2022 erstmals seit Juli 2019 keine Stornierungen erhalten. Es wurden auch keine weiteren Aufträge als "zweifelhaft" eingestuft. In den vergangenen drei Jahren haben Fluggesellschaften und Leasinggesellschaften Hunderte von Bestellungen des Boeing-Modells Max sowie Dutzende von Boeing 787 storniert.

