PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE

hat sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde an dem kanadischen Start-up Xanadu Quantum Technologies beteiligt. Das Volumen der Finanzierungsrunde beträgt rund 100 Millionen US-Dollar, wie Porsche mitteilte, ohne das eigene Investment an Xanadu zu beziffern. Den Erlös soll die Xanadu Quantum Technologies Inc für die weitere Entwicklung und die Kommerzialisierung der Technologie nutzen.

PROSIEBENSAT1

hat einem Agenturbericht zufolge Interesse an Sky Deutschland. Der MDAX-Konzern prüfe den Kauf des Bezahlsenders, der zum US-Konzern Comcast gehört, wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium. Eine Prosieben-Sprecherin lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

SAF-HOLLAND

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland bindet seinen Vorstandsvorsitzenden für weitere drei Jahre an sich. Der Aufsichtsrat des Trailer- und Lkw-Komponentenherstellers hat den Vertrag von Alexander Geis vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wie das Unternehmen mitteilte. Sein bisheriger Vertrag wäre zum 30. Juni 2023 ausgelaufen. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bestätige der Aufsichtsrat den strategischen Kurs des Unternehmens und gewährleiste die Kontinuität in der Unternehmensführung.

UNIPER

Ein Atomreaktor des deutschen Energiekonzerns Uniper in Schweden musste am Mittwoch wegen eines Problems mit seinen Turbinen abgeschaltet werden. Der Kernkraftreaktor in Oskarshamn ist der größte in Schweden. Bei Oskarshamn 3 handelt es sich um ein Siedewasserreaktor mit einer Leistung von rund 1.400 Megawatt, was ausreicht, um etwa eine halbe Million Haushalte zu versorgen.

