FTX

Die abrupte Pleite der Kryptobörse FTX zieht weite Kreise. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, könnten bis zu 1 Million Kunden von dem Kollaps betroffen sein. FTX habe derzeit Kontakt zu Regulierungsbehörden auf Bundes- und Bundesstaatsebene, heißt es dort.

WALMART

hat Klagen im Zuge des Opioid-Skandals in den USA mit Milliardenaufwand beigelegt. Der Vergleich ließ das Unternehmen im dritten Quartal in die roten Zahlen rutschen, es schnitt jedoch operativ besser ab als von Marktteilnehmern erwartet und hob den Ausblick an. Die Anleger können sich zudem über ein neues Aktienrückkaufprogramm freuen. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 6,5 Prozent.

TCI FUND MANAGEMENT

hat die Google-Mutter Alphabet zu aggressiven Kostensenkungen und Stellenstreichungen aufgefordert. Außerdem sollten Verluste bei langfristigen Investitionen wie Waymo, der Sparte für selbstfahrende Autos, reduziert werden, schreibt der aktivistische Hedgefonds in einem Brief an CEO Sundar Pichai. TCI hält nach eigenen Angaben Alphabet-Aktien im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar.

November 15, 2022 12:14 ET (17:14 GMT)