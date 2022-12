hat in zwei Kartellverfahren mit der Europäischen Union um Vorwürfe über die Behandlung von Drittverkäufern auf seiner Plattform Zugeständnisse gemacht. Die Verfahren wurden den Angaben zufolge beendet, der US-Konzern wird keine Strafe zahlen. Mit der Einigung zwischen Brüssel und der Amazon.com Inc werden einige der am weitesten fortgeschrittenen Verfahren der EU gegen ein US-Tech-Unternehmen beendet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 12:27 ET (17:27 GMT)