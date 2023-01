hat sein zweites Geschäftsquartal im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen und ist mit Blick auf die weitere Umsatzentwicklung optimistischer geworden. Für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr plant die Procter & Gamble Co nun mit stabilen bis um 1 Prozent rückläufigen Erlösen, nachdem das Unternehmen bislang einen Umsatzrückgang um 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt hatte.

will sich Elektroautos für seine Fahrdienste sonderanfertigen lassen. Uber arbeite mit Herstellern an Fahrzeugen, die optimiert sind für die Nutzung in der Stadt, für die Beförderung von Passagieren und Lieferungen, sagte Unternehmenschef Dara Khosrowshahi bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal in Davos. Für den Fahrdienst umfasse dies Autos mit geringerer Spitzengeschwindigkeit.

