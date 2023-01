Ausbleibende Erlöse mit Corona-Tests und Nachwirkungen der zeitweisen Schließung eines Werks für Säuglingsnahrung haben Abbott Laboratories im vierten Quartal einen erheblichen Umsatzrückgang beschert. Auch der Gewinn sank deutlich, lag aber über den Erwartungen der Analysten.

AT&T

hat im vierten Quartal 2022 mehr verdient als an der Wall Street erwartet. Auch der wichtigste Faktor für den Telekomkonzern, der freie Cashflow, war höher als erwartet: AT&T berichtete für das Gesamtjahr einen Cashflow von 14,1 Milliarden US-Dollar, der damit etwas höher war als vom Management mit 14 Milliarden Dollar prognostiziert und auch die Konsensschätzung von 13,8 Milliarden Dollar der von Factset befragten Analysten übertraf.

BOEING

hat das vierte Quartal überraschend mit roten Zahlen beendet und auch die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlt. Der Luft- und Raumfahrtkonzern meldete für den Zeitraum von Oktober bis Dezember einen Fehlbetrag, der mit 634 Millionen oder 1,06 Dollar pro Aktie allerdings deutlich geringer ausfiel als das Minus im Vorjahresquartal mit 4,16 Milliarden oder 7,02 pro Aktie.

GOODYEAR

Strafverfolger in den USA ermitteln nach Informationen des Wall Street Journal gegen Goodyear Tire & Rubber Co. wegen des Umgangs mit einem Reifenmodell. Das fehlerhafte Modell G159, hergestellt speziell für Wohnmobile zwischen 1996 und 2003, wird von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit Unfällen in Verbindung gebracht wird, bei denen acht Menschen starben und Dutzende verletzt wurden.

MAERSK/MSC

Die Container-Reedereien A.P. Moeller-Maersk und Mediterranean Shipping Company (MSC) haben sich darauf geeinigt, ihre Allianz zur gemeinsamen Nutzung von Schiffen im Januar 2025 zu beenden. Die dänische Maersk und die Schweizer MSC waren die sogenannte 2M-Allianz im Jahr 2015 eingegangen, um die Frachtrouten zwischen Europa und Asien sowie über den Pazifik und Atlantik wettbewerbsfähiger und kosteneffizienter zu betreiben.

MERCK & CO

hat mit seinem Krebsmedikament Keytruda in klinischen Studien zu zwei neuen, möglichen Anwendungen unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Eine Phase-3-Studie, die den Einsatz von Keytruda in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie untersuchte, habe für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder inoperablem Gallengangskrebs eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Gesamtüberlebens im Vergleich zur Chemotherapie allein gezeigt.

MICROSOFT

arbeitet an der Beseitigung von Störungen beim Zugang zu E-Mails über Outlook oder Teams-Videokonferenzen. Tausende von Benutzern dieser Dienste weltweit berichteten am Mittwoch, dass diese für sie nicht verfügbar seien. In einem Tweet erklärte Microsoft, es sei ein Netzwerkproblem als mögliche Ursache identifiziert worden. Gegenwärtig werde an den nächsten Schritten zur Behebung des Problems gearbeitet.

