Der Kreditkartenkonzern American Express (Amex) baut seine Zusammenarbeit mit der Microsoft Corp aus. Die beiden Konzerne wollen eine Reihe von Lösungen für Geschäftsreisen entwickeln, die auf der Microsoft-Cloud und Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) aufbauen. Das erste Tool, das im Rahmen der Partnerschaft entwickelt wird, soll den Ausgabenmanagement-Prozess verbessern, wie Amex mitteilte.

DISNEY

Der aktivistische Investor Nelson Peltz hat seinen Kampf um die Stimmrechte bei der Walt Disney Co. abgeblasen, nachdem der Unterhaltungskonzern einen Plan für einen Umbau und Kostensenkungen vorgestellt hat. Die angekündigten Maßnahmen entsprächen in etwa dem, was er im Unternehmen anstreben wollte. Disney-Chef Robert Iger habe "all die Dinge gesagt, die wir uns von ihm wünschen würden", sagte Peltz. "Jetzt müssen sie es umsetzen."

GE HEALTHCARE

verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf. Der Medizintechniker übernimmt Caption Health, einen nicht börsennotierten Spezialisten für die Verwendung von Künstlicher Intelligenz bei Ultraschall-Scans und in der Früherkennung. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

PHILIP MORRIS

hat im vierten Quartal von einem deutlichen Wachstum bei Vaping-Produkten profitiert. Entgegen den Erwartungen steigerte das US-Unternehmen seinen Umsatz, während der Gewinn unter den Erwartungen lag.

VOLVO

verhandelt mit Bergbaukonzernen über mögliche Beteiligungen an Lithiumförder- oder -verarbeitungsbetrieben. Die Volvo Car AB beteiligt sich damit am branchenweiten Wettlauf um die Sicherung der Versorgung mit Mineralien und Metallen, die für den Antrieb von Elektrofahrzeugen benötigt werden.

