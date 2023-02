denkt unter anderem über einen Börsengang nach. Das Unternehmen wolle seine internationale Position und sein Wachstum stärken, teilte Renk mit. Angesichts fortwährender Spekulationen im Markt werde mitgeteilt, dass das Unternehmen und sein Eigentümer aktuell verschiedene strategische Alternativen prüfen, um die weitere positive Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Ein Börsengang gehöre zu den möglichen Optionen.

ist nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2022 zweistellig gewachsen. So stieg das Transaktionsvolumen um 16 Prozent auf 758,4 Millionen Euro und lag damit über der Prognose von mindestens 750 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dank eines margenstärkeren Produktmixes wuchsen die Umsatzerlöse mit 21 Prozent überproportional auf 105,2 Millionen Euro und lagen damit über der Prognose von mindestens 105 Mio. Euro.

verkauft den größten Teil ihrer Beteiligung an der Banca Monte dei Paschi di Siena SpA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Zugleich betonte Axa, dass der Versicherungskonzern nicht beabsichtigt, einen Sitz im Verwaltungsrat der Bank anzustreben oder die langfristige Strategie des Kreditgebers zu beeinflussen.

rechnet nun damit, dass ihr geplanter Rückzug aus Russland sie etwa 190 Millionen US-Dollar kosten wird. Dies teilte das Geldhaus am Montag mit. Die Bank rechnet zum einen mit Kosten von etwa 110 Millionen Dollar für die Abwicklung des Verbrauchergeschäfts in dem Land, einschließlich Umstrukturierungs- und Kündigungsgebühren. Sie erwartet zudem 80 Millionen Dollar an Kosten für den Ausstieg aus ihrem aus dem Investment- und Firmenkundengeschäft, das sie im Oktober angekündigt hatte.

hat Informanten zufolge Schwierigkeiten, eine Einigung mit ausländischen Anleihegläubigern zu erzielen, so dass wieder eine Abwicklung des Unternehmens im Raum steht.

