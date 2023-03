Die Düsseldorfer Modekette Peek & Cloppenburg mit 67 Filialen in Deutschland hat ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt. Der Schutzschirm diene dazu, "den krisenbedingt angestoßenen Restrukturierungsprozess des Unternehmens zu beschleunigen", erklärte das Unternehmen am Freitag. Betroffen sind insgesamt 6.800 Beschäftigte, 6.000 von ihnen in den Filialen. Sie sollen in den Monaten März, April und Mai Insolvenzgeld erhalten - ihre Löhne werden in der Zeit von der Agentur für Arbeit übernommen.

Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Schaeffler verliert ein prominentes Mitglied. Wie das Unternehmen mitteilte, legt Maria-Elisabeth Schaeffler -Thumann ihr Mandat zur Hauptversammlung am 20. April aus Altersgründen nieder. Als Nachfolgerin wurde Katherina Reiche, Vorstandschefin der Westenergie AG und frühere Bundestagsabgeordnete, nominiert.

Corinna Schittenhelm, Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG, will ihren Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Ihr gegenwärtiger Arbeitsvertrag läuft Ende dieses Jahres aus. Für den verbleibenden Zeitraum wird sie ihre Funktion weiter ausüben, wie der Autozulieferer mitteilte.

Das Management des US-Mobilfunkanbieters Verizon Communications muss die Konsequenzen aus dem schwierigen Jahr 2022 tragen. Wie der Konzern mitteilte, verlässt Finanzvorstand Matt Ellis das Unternehmen nach mehr als sechs Jahren im Amt. Zudem wurde mit Sowmyanarayan Sampath ein neuer Leiter für das Verbrauchergeschäft ernannt, welches zuletzt hinter den Rivalen AT&T und T-Mobile US zurückblieb.

Der taiwanische Elektronikkonzern und Apple-Zulieferer Foxconn plant eine weitere iPhone-Fabrik in Indien und will damit die dortige Produktion zu Lasten von China weiter erhöhen. Schon "bald" würden in Karnataka Telefone von Apple gebaut, twitterte der Regierungschef des indischen Staates, Basavaraj S Bommai. Das werde nicht nur rund 100.000 Jobs schaffen, sondern auch "eine Menge Möglichkeiten für Karnataka".

