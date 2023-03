verkleinert die Belegschaft seines Werkes im spanischen Valencia. Wie das Unternehmen mitteilte, will es dort rund 1.100 Stellen streichen, was rund 18 Prozent der Belegschaft entspricht. Ab April stoppt Ford in Valencia die Produktion der Modelle S-Max und Galaxy, wie der Konzern bereits angekündigt hatte.

PFIZER

hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für sein Nasenspray Zavzpret zur akuten Behandlung von Migräne mit oder ohne Aura bei Erwachsenen erhalten. Unter einer Migräne-Aura versteht man neurolotische Symptome, vor allem Sehstörnungen, die dem Migränekopfschmerz vorausgehen und zwischen fünf und 60 Minuaten anhalten können.

TELEFONICA

muss in Spanien eine Geldstrafe in Höhe von 6 Millionen Euro zahlen. Wie die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC mitteilte, verstieß der Telekomkonzern mit Geschäftspraktiken gegen die Bedingungen seiner Übernahmevereinbarung mit dem Kabelfernsehbetreiber DTS im Jahr 2015. Gegen diese Entscheidung will Telefonica Berufung einlegen.

March 10, 2023 12:30 ET (17:30 GMT)